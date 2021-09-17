Кресла экипажа "Союз МС-19" переставят на другой корабль на следующий день после стыковки

Для отправки космонавтов на станцию отливаются индивидуальные ложементы, а также используются специальные грузы, которые обеспечивают правильную центровку корабля

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Ложементы (кресла для высоких нагрузок, которые изготавливаются индивидуально) съемочной группы фильма "Вызов" на следующий день после стыковки с МКС будут переставлены с "Союза МС-19" на корабль, в котором съемочная группа вернется на Землю. Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время онлайн-конференции в ТАСС.

"Буквально на следующий день после прилета на станцию мы с [космонавтом] Олегом Новицким будем менять не просто ложементы. Есть и спецодежда, которая применяется на случай вынужденной посадки. И даже документация будет перезаливаться на планшеты, которые находятся на другом корабле", - сказал Шкаплеров, отвечая на вопрос о том, как будет решена проблема индивидуальных ложементов, если экипаж полетит на МКС на одном корабле, а вернется на другом.

Он пояснил, что для отправки космонавтов на станцию отливаются индивидуальные ложементы, а также используются специальные грузы, которые обеспечивают правильную центровку корабля.

Старт "Союза МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай прилетели на МКС на корабле "Союз МС-18" 9 апреля. Ранее начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что два члена экипажа этого корабля останутся на МКС дольше из-за съемок фильма "Вызов". По его словам, командир экипажа Олег Новицкий в октябре вернется на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-18" вместе с участниками полета "Союза МС-19" (актриса и режиссер, которые будут задействованы в съемках фильма на МКС). Два члена экипажа - космонавт Дубров и астронавт Марк Ванде Хай - останутся на орбите и вернутся на "Союзе МС-19".

В ноябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.