NASA перенесло запуск спутника дистанционного зондирования Земли Landsat 9

Пуск ракеты-носителя Atlas V со спутником перенесли на 27 сентября

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Запуск очередного - уже девятого - спутника дистанционного зондирования Земли из серии Landsat перенесен с 23 на 27 сентября. Об этом сообщило в среду на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Установка аппарата на ракете-носителе Atlas V на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии отложена из-за сильных порывов ветра и необходимости учитывать интересы других пользователей этой базы. Как ожидается, запуск Landsat 9 будет осуществлен не ранее 27 сентября", - отметило ведомство.

Непрерывное изучение земной поверхности с орбиты - совместный проект NASA и Геологической службы США - продолжается с 1972 года, когда был запущен Landsat 1. По своим размерам эти аппараты сопоставимы с микроавтобусом. Их создание, а также вывод в космос и эксплуатация в течение первых пяти лет обходятся почти в $1 млрд. На спутниках установлено самое совершенное оптическое и инфракрасное оборудование, позволяющее получать информацию относительно глобальных изменений климата, осуществлять контроль за водными, сельскохозяйственными, природными ресурсами Земли.

Как указало NASA, с 1972 года исследователи получили свыше 8 млрд снимков с этих спутников, из которых продолжают функционировать два - Landsat 7 и 8. При этом 1,86 млрд изображений было получено от спутника Landsat 8, выведенного в космос в феврале 2013 года.

Девятый по счету спутник призван заменить Landsat 7, который был запущен в апреле 1999 года. Он будет выведен на ту же орбиту высотой примерно 705 км, что позволит легче прокалибровать бортовые приборы. Предполагается, что ежесуточно Landsat 9 будет передавать свыше 700 изображений.

Запланированная продолжительность его работы составляет пять лет. Однако ученые NASA рассчитывают на то, что аппарат прослужит гораздо дольше отводимого ему срока: Landsat 5, выведенный на орбиту в 1984 году, передавал снимки в течение 28 лет и 10 месяцев.