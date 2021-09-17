Войти
ТАСС

NASA перенесло запуск спутника дистанционного зондирования Земли Landsat 9

308
0
0
Ракета-носитель Atlas V
Ракета-носитель Atlas V.
Источник изображения: Фото: @ulalaunch / Twitter

Пуск ракеты-носителя Atlas V со спутником перенесли на 27 сентября

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Запуск очередного - уже девятого - спутника дистанционного зондирования Земли из серии Landsat перенесен с 23 на 27 сентября. Об этом сообщило в среду на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Установка аппарата на ракете-носителе Atlas V на базе Космических сил Ванденберг в Калифорнии отложена из-за сильных порывов ветра и необходимости учитывать интересы других пользователей этой базы. Как ожидается, запуск Landsat 9 будет осуществлен не ранее 27 сентября", - отметило ведомство.

Непрерывное изучение земной поверхности с орбиты - совместный проект NASA и Геологической службы США - продолжается с 1972 года, когда был запущен Landsat 1. По своим размерам эти аппараты сопоставимы с микроавтобусом. Их создание, а также вывод в космос и эксплуатация в течение первых пяти лет обходятся почти в $1 млрд. На спутниках установлено самое совершенное оптическое и инфракрасное оборудование, позволяющее получать информацию относительно глобальных изменений климата, осуществлять контроль за водными, сельскохозяйственными, природными ресурсами Земли.

Как указало NASA, с 1972 года исследователи получили свыше 8 млрд снимков с этих спутников, из которых продолжают функционировать два - Landsat 7 и 8. При этом 1,86 млрд изображений было получено от спутника Landsat 8, выведенного в космос в феврале 2013 года.

Девятый по счету спутник призван заменить Landsat 7, который был запущен в апреле 1999 года. Он будет выведен на ту же орбиту высотой примерно 705 км, что позволит легче прокалибровать бортовые приборы. Предполагается, что ежесуточно Landsat 9 будет передавать свыше 700 изображений.

Запланированная продолжительность его работы составляет пять лет. Однако ученые NASA рассчитывают на то, что аппарат прослужит гораздо дольше отводимого ему срока: Landsat 5, выведенный на орбиту в 1984 году, передавал снимки в течение 28 лет и 10 месяцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
NASA
Похожие новости
01.05.2020
«Мурло капитализма»
23.12.2019
"Слишком поздно": Starliner не попал на МКС
04.10.2019
Рогозин: NASA потребуются полеты на кораблях России из-за сдвига испытаний Crew Dragon
11.11.2016
NASA приступает к запуску 24 небольших спутников дистанционного зондирования Земли
18.09.2014
США полетят в космос без России
06.12.2010
В США приземлился беспилотный орбитальный самолет, 7 месяцев выполнявший секретную миссию в космосе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники