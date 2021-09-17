Юрий Борисов не исключил, что Индия станет первым покупателем ЗРК С-500

Кому из зарубежных заказчиков в числе первых могут быть поставлены наши уникальные новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500, рассказал журналистам в рамках Тюменского нефтегазового форума вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов.

"Я вам скажу так - Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения. И мы Индии продаем порой то, что не продаем другим странам. Потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой. Или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами. Поэтому мы Индии порой продаем первые образцы, которые вообще поставляем на экспорт. В частности, комплекс С-400", - рассказал курирующий "оборонку" замглавы российского правительства.

Чиновник напомнил, что Индия ранее провозгласила лозунг "made in India". "И мы организовали там лицензионное производство танков Т-90, самолетов Су-30МКИ. У нас есть совместное производство ракет "Брамос". То есть мы помимо простой продажи вооружения делимся и технологиями с Индией. Сейчас ведутся переговоры по совместному производству вертолетов Ка-226Т", - рассказал Юрий Борисов.

При этом даже индийцы, несмотря на хорошие отношения с ними, смогут получить российский ЗРК только после отечественных подразделений. "Это общая практика - пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу. А по С-500 же только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава", - отметил вице-премьер.

"Вот когда насытим собственные вооруженные силы и при соблюдении определенного порядка - как правило характеристики поставляемого на экспорт вооружения не должны превосходить российские. После этого по решению верховного главнокомандующего мы вполне сможем рассмотреть вопрос (о поставках Индии ЗРК С-500 - прим. "РГ"), если будет соответствующая заявка", - заключил вице-премьер, уточнив, что это "перспектива не ближайших лет".

Недавно сообщалось, что на российские комплексы С-500 также рассчитывает Белоруссия.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что уже в обозримом будущем российские вооруженные силы обзаведутся зенитным ракетным комплексом, с которым до сих пор не способна конкурировать ни одна мировая система противовоздушной и противоракетной обороны.

ЗРК С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем, способных раздельно решать задачи по уничтожению баллистических и аэродинамических целей. Включая баллистические ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты, гиперзвуковые крылатые ракеты, низкоорбитальные спутники, беспилотные летательные аппараты и самолеты противника. Тактико-технические характеристики С-500 позволяют отнести вооружение к первому поколению систем противокосмической обороны, способных отражать угрозы из ближнего космоса. Ведь ЗРК способен уничтожать цели на дальностях до 600 км и на высотах до 200 км.

Иван Петров