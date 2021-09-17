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ТАСС

Космонавты убираются на российском сегменте МКС перед съемками фильма "Вызов"

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Олег Новицкий и Петр Дубров
Олег Новицкий и Петр Дубров.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС, архив

По словам космонавта Антона Шкаплерова, члены экипажа с пониманием относятся к съемкам фильма

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту МКС, убирают все лишнее на российском сегменте станции перед съемками там фильма "Вызов". Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с Роскосмосом, Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

"Сейчас экипаж, который находится на российском сегменте станции - Олег Новицкий, Петр Дубров, готовят как раз наш сегмент, где будут проводиться съемки, скажем так, подчищают, убирают лишнее, чтобы, когда мы прилетим, меньше времени [на это тратить], больше времени было снимать", - сказал Шкаплеров.

По словам космонавта, члены экипажа с пониманием относятся к съемкам фильма. "Почему бы и нет? Станция - это огромный дом, в котором больше 15 модулей. Там постоянно находятся как минимум семь человек, мы прилетим - еще трое будет", - добавил Шкаплеров.

В свою очередь космонавт Олег Артемьев, который является командиром дублирующего экипажа, напомнил, что съемки на борту МКС уже проводились. "Станция - уже давно съемочная площадка. Мы очень много там снимаем о жизни на станции, о жизни в космосе, но это были по большей части документальные фильмы, это будет первый опыт художественного фильма", - отметил он.

В ноябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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