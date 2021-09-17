Шипенко и Пересильд будут снимать фильм на МКС в течение 10 суток

Режиссер и актриса проведут на станции в целом 12 дней

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд будут снимать фильм в течение 10 суток на МКС. Об этом сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с госкорпорацией "Роскосмос", Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

"Самая главная задача у Юли и Клима - это научно-познавательный просветительный проект "Вызов", съемки фильма. Из-за того, что это очень маленький срок (12 дней), из которых 10 получится уделить для съемок", - отметил Шкаплеров.

По словам космонавта, времени на съемки мало. "Основная задача [Пересильд и Шипенко] - заниматься съемками фильма, поэтому какие-то другие эксперименты ребята выполнять не будут", - сказал он.

Шкаплеров также сообщил, что выполнит во время полета на Международную космическую станцию со съемочной группой фильма "Вызов" больше задач.

"Очень отличается этот полет от предыдущих, потому что впервые полетят два непрофессиональных космонавта. Поэтому, естественно, у меня как у командира космического корабля "Союз" стало больше задач, потому что у меня нет профессионального бортинженера. Поэтому практически все его функции я буду выполнять", - сказал он.

По его словам, на корабле ему будут помогать и Шипенко, и Пересильд. "У них есть свои обязанности. Есть целый документ, есть целые книжки. Они прошли достаточно подготовки, чтобы выполнять не только свои обязанности. Я и наши инструктора возлагаем на них надежды, что они будут помогать мне в управлении этим кораблем", - пояснил он.

В ноябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.