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Интерфакс-АВН

Космический грузовик "Прогресс МС-17" в октябре перестыкуется на модуль "Наука"

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Вид с МКС на пилотируемый транспортный корабль "Союз МС-17" перед стыковкой к модулю "Рассвет"
Вид с МКС на пилотируемый транспортный корабль "Союз МС-17" перед стыковкой к модулю "Рассвет".
Источник изображения: © Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Отстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-17" от модуля "Поиск" запланирована на 23 октября, спустя двое суток автономного полета грузовик перестыкуется на модуль "Наука", сообщили в "Роскосмосе".

"Со 2 июля 2021 года и по настоящее время российский "грузовик" пристыкован к малому исследовательскому модуль "Поиск", его отстыковка запланирована на 23 октября. После двух суток автономного полета он в автоматическом режиме пристыкуется к узлу модуля "Наука", - говорится в сообщении.

Данная операция позволит подготовить лабораторный модуль к прибытию на МКС нового узлового модуля "Причал".

"Сейчас на стыковочном узле модуля "Наука" расположен специальный адаптер (кольцо-накладка), который позволяет причаливать российским кораблям "Союз МС" и "Прогресс МС", поэтому грузовой корабль "Прогресс МС-17" увезет его с собой при окончательной расстыковке со станцией. После такой двухэтапной проверки к стыковочному узлу будет пристыкован модуль "Причал", запуск которого запланирован на конец ноября этого года", - сообщили в "Роскосмосе".

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