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Известия.ru

Системы С-500 начали поступать в ВС России

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» начали поступать в Вооруженные силы России. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антей» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», — заявил Борисов, отвечая на вопрос журналистов о системе С-500.

В июле в Минобороны сообщили, что на полигоне Капустин Яр российские военные провели испытательные стрельбы ЗРК С-500. Стрельбы подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской противовоздушной обороны (ПВО). В ведомстве указали, что по завершении полного цикла испытаний предусмотрена поставка первых С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

В начале июня «Известия» сообщали, что зенитные системы «Прометей» С-500 вооружат новейшими перехватчиками. В их арсенал войдут специальные боеприпасы, которые смогут уничтожать боеголовки баллистических ракет противника.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, который способен перехватывать баллистические ракеты. Система поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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