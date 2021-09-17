Эксперт объяснил длительность полета Crew Dragon с космическими туристами

Космический корабль Crew Dragon с первым гражданским космическим экипажем, проведет на орбите именно трехдневную миссию из-за нюансов американского законодательства. Об этом «Известиям» в четверг, 16 сентября, рассказал основатель и генеральный директор частной космической компании Success Rockets Олег Мансуров.

«Если говорить почему три дня, потому что по законодательству США вам, чтобы получить статус астронавта необходимо еще принести какую-то пользу, то есть полетевшие люди должны будут заняться различными экспериментами, провести их на орбите, чтобы по возращению получить статус астронавта», — объяснил он.

В целом быт у космических туристов на борту Crew Dragon будет такой же, как и у большинства астронавтов, в том числе проживающих на МКС. Так, например, питаться они в основном будут сублимированной пищей и часть свободного времени проводить за физическими упражнениями для того, чтобы не потерять тонус в мышцах.

Мансуров согласился, что, по сути, три дня космические туристы проведут на орбите для того, чтобы, вернувшись на Землю, они могли назвать себя астронавтами. Однако, он подчеркнул, что дело не только в звании.

«За это время человек больше узнает и поймет, что такое космический полет, нежели за несколько минут суборбитального полета, но конечно и рисков больше за три дня, чем за суборбитальный полет за несколько минут», — указал он.

Именно длительностью полета и уровнем подготовки экипажа полет корабля компании SpaceX отличается от совершенных Ричардом Брэнсоном с Virgin Galactic и создателем Amazon Джеффи Безосом, так как там речь шла о суборбитальных полетах, которые длились очень непродолжительное время. Здесь же уже был произведен орбитальный пуск, который требует большей подготовки.

Компания SpaceX, по его словам, запуском туристического экипажа хочет показать миру, что космос доступен для большого круга людей вне зависимости от возраста, образования и уровня спецподготовки.

Мансуров подчеркнул, что, конечно же, участники полета, проходили подготовку и сдали медкомиссию, но к ним требования были все-же слабее, чем к астронавтам и космонавтам, которые летят на МКС в длительные экспедиции.

Большинство космических полетов, по его словам, проходят в штатном режиме и все случаи внештатных ситуаций отрабатываются в рамках тренировок.

«С совершенствованием технологии с большим количество полетов технологии все сильнее и сильнее отрабатываются, процессы, процедуры, поэтому здесь настолько высокотехнологичная сфера, что полет на космическом корабле может быть гораздо более безопаснее, чем езда на автомобиле по шоссе», — уверен эксперт.

Говоря о дальнейшем развитии частных полетов в космос, он подчеркнул, что их эксклюзивность будет уменьшаться вслед за увеличением количество людей, которые будут иметь такую возможность за свои деньги или в рамках научно-образовательных грантовых программ.

Управляющий партнер B&C Agency Марк Шерман в свою очередь выразил уверенность, что запуск Crew Dragon с полностью гражданской миссией является важной вехой в развитии подобных полетов в космос. Он указал на нарастающую конкуренцию в этой сфере между компаниями Space X, Blue Origin и Virgin Galactic.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что к гонке присоединился и один из основателей Apple Стив Возняк, который также основал космическую компанию.

«И это уже никого не удивляет, поскольку стало мейнстримом. Теперь вопрос в том, насколько регулярными будут такие полеты и когда из цела снизился настолько, чтобы стать более доступной максимально широкому кругу людей. То есть следующим вопрос конкуренции станет ценовая гонка», — спрогнозировал он.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал 15 сентября в 20:03 по времени Восточного побережья США (3:03 мск 16 сентября).

Позже Crew Dragon с первой гражданской космической миссией Inspiration4 был выведен на орбиту высотой 585 км. Главой экипажа стал 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Еще один участник полета — бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. Также космическим туристом стала Хейли Арсено, которая в детстве перенесла рак костей. Из-за болезни одна ее нога была ампутирована, теперь девушка передвигается с помощью протеза.

Экипажу предстоит трехдневная миссия, после чего Crew Dragon совершит посадку на воду в Атлантическом океане.