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WarSpot

Корейский ракетный «обмен»

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Источник изображения: warspot.ru

Северная и Южная Кореи «меряются» ракетами. Вчера, 15 сентября, две страны провели демонстрационные пуски баллистических ракет, обострив и без того сложную ситуацию во взаимоотношениях.

По данным береговой охраны Японии, КНДР выпустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Они преодолели порядка 500 миль (800 км) и упали за пределами японских территориальных вод и исключительной экономической зоны. В Южной Корее классифицировали пуски северного соседа как баллистические ракеты малой дальности. В южной части полуострова всего через несколько часов после пуска северокорейских баллистических ракет Республика Корея провела повторные испытания баллистической ракеты с субмарины Dosan Ahn Chang-ho. Кроме того, Южная Корея опубликовала видео с испытаниями своих новых ракет четырёх типов.

Пуски южнокорейских ракет

На минувших выходных Северная Корея также провела пуски крылатых ракет. По сообщениям государственных СМИ КНДР, боеприпасы, названные «стратегически оружием», преодолели 930 миль (1500 км), «что даёт возможность поражать цели на всей территории Японии».

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
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