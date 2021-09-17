Инженеры ТОФ впервые получили на вооружение спецмашину разминирования на базе пикапа УАЗ-2363

ЦАМТО, 16 сентября. На вооружение отдельного морского инженерного полка Тихоокеанского флота впервые поступил новейший специальный автомобиль групп разминирования (САГР) на базе пикапа УАЗ-2363.

Автомобиль был разработан специально для инженерных войск и уже начал поступать в подразделения по соответствующему графику.

САГР защищен бронированным кузовом-капсулой, а внутри багажного отсека оборудованы контейнеры для перевозки средств подрыва, стеллажи для взрывоопасных предметов (ВОП), одеяло для локализации взрыва и многое другое.

Специальный автомобиль групп разминирования укомплектован миноискателем, градиентометром, шанцевым инструментом, лентами ограждения, лестницей, лебедкой, носилками для переноски ВОП и аптечками.

Шасси САГР на базе пикапа УАЗ-2363 дополнительно усилены, установлена специальная резина. Спецавтомобиль оборудован прожекторами, громкоговорителем и дополнительным багажником на крыше.

Расчет САГР состоит из четырех военнослужащих, среди которых командир группы, водитель и инженеры-саперы. Личный состав способен самостоятельно выполнять задачи по разминированию ВОП, в том числе в городских условиях, с большей эффективностью и безопасностью, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.