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ЦАМТО

Подписан План оснащения КСОР ОДКБ современным вооружением и военной техникой

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ЦАМТО, 16 сентября. В Душанбе под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 16 сентября прошла сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В заседании участвовал генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Совет коллективной безопасности в Душанбе обсудил проблемы международной и региональной безопасности и их влияние на безопасность государств-членов ОДКБ.

Принята Декларация государств-членов ОДКБ, подписаны План оснащения КСОР современным вооружением и военной техникой и важные документы по развитию миротворческого потенциала ОДКБ.

Одним из самых важных вопросов обсуждения стала ситуация в Афганистане и ее влияние на безопасность государств-членов ОДКБ.

С учетом перехода председательства в ОДКБ к Республике Армения в 2021-2022 гг. премьер-министр Армении Никол Пашинян представил приоритеты страны, которые предстоит реализовать.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась рассказал журналистам об итогах сессии Совета коллективной безопасности.

По его словам, "президенты государств-членов ОДКБ договорились приложить дополнительные усилия для развития сотрудничества в противодействие исходящим с территории Афганистана вызовам и угрозам. Организацией были проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой же целью через месяц вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ: "Поиск-2021", "Эшелон-2021", "Взаимодействие-2021" и "Кобальт-2021", все они пройдут по единому замыслу".

Кроме того, достигнута договоренность ускорить работу по принятию предложенной Таджикистаном в рамках ОДКБ Целевой межгосударственной программы по укреплению таджикско-афганской границы.

Как отметил С.Зась, "в ходе сегодняшней сессии СКБ принята Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в которой выражается серьезная озабоченность сохраняющимся высоким уровнем угрозы безопасности и суверенитету государств в зоне ответственности ОДКБ и подчеркивается решимость последовательно работать над укреплением международной и региональной безопасности, справедливым урегулированием международных проблем на основании общепризнанных норм и принципов международного права".

Также были подписаны важные документы, касающиеся развития миротворческого потенциала ОДКБ. В частности, подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007 года. Эти изменения предусматривают возможность задействования Миротворческих сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН через "координирующее государство-член ОДКБ".

"Главами государств также утвержден План оснащения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Это очень важный и своевременный документ, реализация которого позволит вывести на новый качественный уровень боеспособности КСОР", – подчеркнул С.Зась.

В связи с изменением ситуации в Афганистане был уточнен План оперативного развертывания Коллективных сил Организации в ЦАР и состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения КСОР ОДКБ.

В списке подписанных по итогам сессии документов – Соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности.

Также был утвержден Бюджет Организации Договора о коллективной безопасности на 2022 год.

Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в Ереване в 4 квартале 2022 года. По этому поводу принято отдельное протокольное решение, сообщает пресс-служба ОДКБ.

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