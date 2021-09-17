Борисов заявил, что Индия потенциально может стать первым покупателем системы С-500

Вице-премьер отметил, что в практических планах пока нет договоренностей

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Индия потенциально может приобрести зенитную ракетную систему (ЗРС) С-500 "Прометей" после того, как ею будут оснащены российские войска. Об этом заявил журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума (TNF 2021) вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Потенциально, да <...> Но в практических планах пока нет договоренностей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу", - сказал Борисов, отвечая на вопрос, может ли Индия стать первым покупателем ЗРС С-500.

Он подчеркнул, что после насыщения своих вооруженных сил Россия сможет рассмотреть вопрос о продаже С-500 Индии, если будет соответствующая заявка. "Но это перспектива не ближайших лет", - отметил он.

По словам Борисова, Индия является крупнейшим экспортером российского вооружения. "Порой мы продаем Индии то, что не продаем другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами", - отметил вице-премьер.

Борисов напомнил, что в Индии организовано лицензионное производство танков Т-90, самолетов Су-30МКИ. "У нас есть совместное производство ракет BrahMos. Мы помимо простой продажи вооружения делимся и технологиями с Индией. Сейчас ведутся переговоры по совместному производству вертолетов Ка-226Т", - сказал он, подчеркнув, что характеристики поставляемого на экспорт вооружения не должны превосходить российские.

О ЗРС С-500

20 июля Минобороны РФ сообщило, что С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр. Отмечалось, что испытания подтвердили заданные тактико-технические характеристики. С-500 производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года. С-500 придет на смену ЗРС С-400 "Триумф".

TNF 2021 проходит в Западно-сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.