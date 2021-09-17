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Интерфакс-АВН

Российскую базу в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане усилят модернизированными танками Т-72Б3М

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Танк Т-72Б3М.
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: t-digest.ru

Екатеринбург. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Дислоцированная в Таджикистане 201-я российская военная база получит модернизированные танки Т-72Б3М с улучшенной маневренностью и защищенностью экипажа.

"Это танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками", - уточнили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

10 сентября начальник автобронетанковой службы ЦВО Ханиф Беглов сообщил, что российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков. Они заменят боевые машины более ранних модификаций танкового батальона базы.

Т-72Б3М - одна из новинок, которая была продемонстрирована в 2018 году на военно-техническом форуме "Армия". Это глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72.

Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На машине стоят современные всесуточные системы управления огнем, цифровые средства связи и ряд других новых систем.

На фоне прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением.

24 августа ЦВО сообщил об усилении российской военной базы в Таджикистане противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) "Корнет".

Ранее в августе ЦВО сообщил, что база в Таджикистане получила переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", новые автоматы "Калашникова" АК-12, современные снайперские винтовки и огнеметы.

21 июля стало известно о решении российских военных усилить базу в Таджикистане 17 современными боевыми машинами пехоты БМП-2.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе ЦВО.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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