Войти
Интерфакс-АВН

Военные сообщили о первых учениях частей новой дивизии на юге России

343
0
0
Александр Дворников
Александр Дворников.
Источник изображения: Иван Егоров/РГ

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - На юге России сформирована 20-ая мотострелковая дивизия, её подразделения провели первые учения в Волгоградской области, сообщил Южный военный округ (ЮВО) в четверг.

"Подразделения вновь сформированной 20-й мотострелковой дивизии ЮВО провели первые тактические учения", - говорится в сообщении.

По словам военных, батальонные тактические группы одного из сформированных мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии ЮВО приступили к тактическому учению на общевойсковом полигоне "Прудбой" в Волгоградской области.

"В соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова учение началось с приведения мотострелкового полка в полную боевую готовность. Целью учения явилась подготовка и ведение маневренной обороны в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы и тактического воздушного десанта условного противника", - сообщил ЮВО.

20 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что боевые возможности войск ЮВО наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал тогда Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ. По словам министра, "в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование ещё одной мотострелковой дивизии".

25 апреля газета "Известия" сообщала о решении Минобороны РФ сформировать 20-ю мотострелковую дивизию с пунктами дислокации в Волгограде и Камышине. "Новое соединение будет воссоздано на базе 20-й мотострелковой бригады, которая сейчас дислоцируется в Волгограде. Новая дивизия войдет в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии", - сообщала тогда газета.

В 2019 году российские военные сообщили о завершении формирования на юге России 150-й мотострелковой дивизии. Управление 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии было сформировано в Ростовской области в декабре 2015 года. В состав дивизии вошли мотострелковые, танковые, артиллерийский, зенитный ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка войск на западном стратегическом направлении усиливается за счет формирования трёх новых мотострелковых дивизий с местами дислокации в Смоленской, Воронежской и Ростовской областях. Шойгу заявлял, что две новые дивизии создаются в Западном военном округе и одна в Южном военном округе для противодействия наращиванию сил НАТО у российских границ.

В 2014 году в Западном военном округе была воссоздана Первая танковая армия. Войска армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
25.12.2020
Уходящий год для Российской армии – один из знаковых
08.06.2020
Polskie Radio (Польша): некоторые вооружения Путина представляют опасность для самих россиян
25.02.2020
Новейшая техника и вооружения: чем армия сможет защитить Россию
25.07.2018
Шойгу рассчитывает, что саммит РФ - США будет способствовать военному сотрудничеству стран
17.10.2017
Вакцина от "русских танков": Прибалтика сделала бизнес из учений НАТО
27.04.2017
Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники