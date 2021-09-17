Военные сообщили о первых учениях частей новой дивизии на юге России

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - На юге России сформирована 20-ая мотострелковая дивизия, её подразделения провели первые учения в Волгоградской области, сообщил Южный военный округ (ЮВО) в четверг.

"Подразделения вновь сформированной 20-й мотострелковой дивизии ЮВО провели первые тактические учения", - говорится в сообщении.

По словам военных, батальонные тактические группы одного из сформированных мотострелковых полков 20-й мотострелковой дивизии ЮВО приступили к тактическому учению на общевойсковом полигоне "Прудбой" в Волгоградской области.

"В соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова учение началось с приведения мотострелкового полка в полную боевую готовность. Целью учения явилась подготовка и ведение маневренной обороны в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы и тактического воздушного десанта условного противника", - сообщил ЮВО.

20 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что боевые возможности войск ЮВО наращиваются из-за попыток Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал тогда Шойгу на заседании коллегии министерства обороны РФ. По словам министра, "в рамках совершенствования боевого состава в прошлом году проведено 54 организационных мероприятия, главным из которых стало формирование ещё одной мотострелковой дивизии".

25 апреля газета "Известия" сообщала о решении Минобороны РФ сформировать 20-ю мотострелковую дивизию с пунктами дислокации в Волгограде и Камышине. "Новое соединение будет воссоздано на базе 20-й мотострелковой бригады, которая сейчас дислоцируется в Волгограде. Новая дивизия войдет в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии", - сообщала тогда газета.

В 2019 году российские военные сообщили о завершении формирования на юге России 150-й мотострелковой дивизии. Управление 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени мотострелковой дивизии было сформировано в Ростовской области в декабре 2015 года. В состав дивизии вошли мотострелковые, танковые, артиллерийский, зенитный ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что группировка войск на западном стратегическом направлении усиливается за счет формирования трёх новых мотострелковых дивизий с местами дислокации в Смоленской, Воронежской и Ростовской областях. Шойгу заявлял, что две новые дивизии создаются в Западном военном округе и одна в Южном военном округе для противодействия наращиванию сил НАТО у российских границ.

В 2014 году в Западном военном округе была воссоздана Первая танковая армия. Войска армии дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях.

В 2016 году стало известно, что в составе Балтфлота в Калининградской области сформирован 11-й армейский корпус.