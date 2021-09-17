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РИА Новости

Подлодка Черноморского флота "Великий Новгород" на учениях поразила торпедами цель "противника"

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Передача ВМФ РФ дизель-электрической подводной лодки "Великий Новгород"
Передача ВМФ РФ дизель-электрической подводной лодки "Великий Новгород".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Киреев

МОСКВА, 16 сентября/ Радио Sputnik. На учениях Черноморского флота (ЧФ) подлодка "Великий Новгород" успешно поразила торпедами корабль условного противника, передает РИА Новости.

"Уничтоженную" цель имитировал один из малых противолодочных кораблей флота, уточнили в пресс-службе ЧФ. Стрельба велась практическими торпедами, после маневров катер-торпедолов поднял все снаряды из воды.

"Эффективность применения торпедного оружия экипажем была оценена на "хорошо"", – добавили в пресс-службе флота.

Дизель-электрическая подлодка "Великий Новгород" уже выполняла подобные задачи на практике. В 2017 году субмарина из подводного состояния нанесла удар "Калибрами" по террористам в Сирии из Средиземного моря.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
636.3
Военные учения
ЧФ
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