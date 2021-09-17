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ТАСС

Японская Synspective заключила контракт на запуск второго спутника с космодрома Восточный

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Пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный»
Пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома «Восточный».
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мамонтов

Компания в середине 2022 года намерена запустить с российского космодрома свой радиолокационный спутник StriX-1 для создания группировки аппаратов на орбите для наблюдения за зонами стихийных бедствий

ТОКИО, 16 сентября. /ТАСС/. Компания из Японии Synspective в середине 2022 года намерена запустить с российского космодрома Восточный свой радиолокационный спутник StriX-1 с целью создания группировки аппаратов на орбите для наблюдения за зонами стихийных бедствий. Об этом сообщается в четверг на сайте организации.

Отмечается, что компания подписала соглашение с немецким поставщиком услуг по запуску спутников Exolaunch. Согласно этому документу, запуск планируется осуществить с российского космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Союз-2". Это соглашение расширяет предыдущий контракт на запуск аналогичного спутника с Восточного в течение этого года.

Первый аппарат из серии StriX японская Synspective запустила в 2020 году с космодрома в Новой Зеландии. В 2023 году группировку планируется расширить до шести, а к 2030 году - до 30 спутников. Основной их задачей станет наблюдение за зонами стихийных бедствий в любой точке мира.

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Страны
Германия
Новая Зеландия
Россия
Япония
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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