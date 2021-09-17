Daily Mail (Великобритания): город, ставший полем боя

На несколько дней Рига превратилась в имитационное поле боля. Латвийские солдаты штурмовали здания и стреляли друг в друга холостыми патронами – так они отрабатывали «отражение российского нападения». «Да они и дня не продержатся, если Россия нападет», – пишут читатели Daily Mail.

Прохожие на улицах Латвии в страхе наблюдают за солдатами, штурмующими здания и стреляющими друг в друга холостыми патронами в ходе учений по отражению российского нападения

- Внезапные городские учения в Риге возмутили и позабавили жителей

- В выходные дни город превратился в имитационный район боевых действий

- Гражданское население по всей видимости не предупредили о проведении маневров

- Министерство обороны извинилось за учения, в ходе которых два военнослужащих получили травмы

- Как раз в это время Россия проводит масштабные военные игры и учения совместно с Белоруссией

Внезапные городские учения в Риге возмутили и позабавили жителей этого города, наблюдавших за тем, как солдаты стреляли холостыми патронами, проводя тренировки на улицах латвийской столицы.

В выходные дни город превратился в имитационный район боевых действий. Хорошо вооруженные солдаты вели стрельбу прямо среди гражданского населения, которое по всей видимости не предупредили о проведении маневров.

На видеокадрах учений не видно никаких обозначений границ их проведения. Жители снуют между группами солдат, которые стреляют друг в друга, штурмуют здания и отрабатывают учебные задачи в рамках военных игр, проводимых в странах НАТО.

Жителей учения насмешили и позабавили, но правительство Латвии подверглось критике после того, как некоторые граждане заявили, что военные напугали их детей.

Как раз в это время Россия проводит в девяти разных местах масштабные военные игры и учения совместно с Белоруссией, Арменией, Индией, Казахстаном, Киргизией и Монголией.

На появившихся в социальных сетях видео видно, как солдат стреляет из своего оружия как раз в том момент, когда мимо него проходит женщина с ребенком. Женщина напугана, а ребенок плачет от страха и потрясения.

Были и другие сцены с участием множества солдат, прячущихся посреди улицы за автомобилями и ведущими огонь по зданию.

Учения проводились не в полную силу, однако вид воинских подразделений, ведущих стрельбу на улицах города, привел в замешательство многих жителей и вызвал острую критику из-за того, что власти не предупредили о их проведении и не установили никаких ограничений.

После взрыва возмущения военные невыразительно извинились, сказав, что на таких мероприятиях используются только холостые патроны, и подчеркнув, что никакого вреда они никому не причинили.

"Во время таких учений мы используем только холостые патроны, которые производят много шума, но не представляют опасности для жизни и здоровья окружающих. В данном случае тоже использовались холостые боеприпасы, но эта ситуация вызвала недопонимание, за что мы приносим извинения".

Между тем латвийское Министерство обороны призвало население "сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к учениям", отметив, что они необходимы и не представляют опасности для жителей города. Это заявление военных приводит вебсайт TVnet.

Министерство обороны добавило, что двое военнослужащих были госпитализированы из-за травм, полученных во время маневров, которые проходят в рамках учений НАТО "Намейсис 2021" с 30 августа по 3 октября.

В учениях задействовано примерно 9 300 военнослужащих из нескольких стран НАТО.

Городские учения в Латвии состоялись за день до того, как российский президент Владимир Путин в понедельник посмотрел масштабные военные маневры в Калининградской области, в ходе которых к берегу причалил самый большой в мире корабль на воздушной подушке.

В этих учениях приняли участие примерно 2 000 военнослужащих и более 200 единиц боевой техники. В ходе маневров войска осуществили высадку на берег на границе России с Евросоюзом.

На прошлой неделе Путин присутствовал и на более крупных военных учениях, проводимых совместно с Белоруссией, Арменией, Индией, Казахстаном, Киргизией и Монголией на девяти полигонах, в том числе на Балтийском море, и на пяти полигонах в Белоруссии. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность у Украины. На кадрах из Калининграда видно, как проводятся крупные учения Балтийского флота и других объединений с высадкой десанта с корабля на воздушной подушке проекта "Зубр".

Этот самый большой в мире корабль на воздушной подушке советского проекта предназначен для переброски морем и высадки на берег штурмовых подразделений. Он также может перевозить и ставить морские мины.

Учения должны завершиться 16 сентября, но Россия объявила, что войска вернутся в места постоянной дислокации не раньше середины октября, не дав никаких объяснений, чем вызвана такая задержка.

Эти масштабные учения и заявления об укреплении связей между Россией и диктаторской Белоруссией напугали Украину. Ее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал: "Отрабатываемые там сценарии создают серьезные риски [для Украины]. Мы понимаем, что, если Россия так или иначе поглотит Белоруссию, у нас появится 1 000 километров дополнительной опасности для нашего суверенитета и территориальной целостности".

Его предшественник Павел Климкин отметил, что Россия стремится почти полностью окружить Украину своими войсками, и призвал власти обратиться за помощью к НАТО.

Учения проходят на огромной территории от Балтийского моря до границ Украины. Отдельные учения проводятся в Арктике.

В ходе арктических учений российская атомная подводная лодка "Орел" произвела пуск противокорабельной крылатой ракеты "Гранит" в Баренцевом море, где район проведения маневров был закрыт для гражданских судов.

Комментарии читателей

Jacques, Бат, Британия

Идиоты!

Cllgâm, Северная Дакота, США

Правительству этой страны наплевать на собственный народ. Посмотрите, как напугана бедная женщина с ребенком. Вам должно быть стыдно!

Nelllakam, Сидней, Австралия

Паранойя фашистских режимов. Все прибалтийские государства фашистские. Я работал и жил там. То, как они обращаются с негражданами, невообразимо.

Herpetl, Манассас, США

Вообще-то это замечательный способ проведения учений. Реалистичнее и быть не может, очень похоже на настоящие события. Жаль, если у кого-то случился инфаркт, но я надеюсь, они добились хороших показателей на учениях.

Davec88, Манчестер

Такие вещи предназначены не для того, чтобы напугать русских. Они предназначены для латвийской аудитории.

Thebestcountry, Британия

С тех пор как эти прибалтийские республики объединились с НАТО/ЕС/США, они стали дебильными недоумками.

Robbiej28, Британия

Такое происходит во многих городах США. По крайней мере, эти в форме и просто тренируются.

DMreader, Британия

Какие ужасные учения, прямо на публике и перед детьми. Да они и дня не продержатся, если Россия нападет. А она не нападет. Прибалтийским странам надо успокоиться. Россия - не СССР.

Person 4643, Британия

Стрелять холостыми патронами? Наверное, это побочный эффект от коронавирусной вакцины.

Grant, Лондон, Британия

Надо было предупредить людей. Хорошо, что они тренируются. Большой русский корабль на воздушной подушке может прибыть в любой момент. К счастью, это легкая мишень.

Sugar fink, Британия

Путин бряцает оружием.

Leonid from SPb, Санкт-Петербург

Ты Путина в этой статье видел? Мои соболезнования. Паранойя не лечится.

northerngreywolf, Британия

Молодцы, им не придется особо стараться, чтобы побить путинских "зеленых человечков", которым не платят, у которых ржавая нерабочая техника из 50-х годов. Русские не протянут даже столько, сколько продержались герои афганской армии.

Дэвид Эверр (David Averre)