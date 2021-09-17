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РИА Новости

Лидеры стран ОДКБ приняли совместную декларацию в Душанбе

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Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Лидеры ОДКБ утвердили на сессии в Душанбе план оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, следует из текста принятой по итогам саммита декларации.

Они также подписали соглашение, предусматривающее создание военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры и судов.

Полномочия начальника объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова продлили на три года.

Кроме того, участники организации на фоне ситуации в Афганистане уточнили план оперативного развертывания контингента в Центральной Азии. Они пообещали принять меры, чтобы защитить южные рубежи.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Следующая сессия Совета коллективной безопасности пройдет в конце этого года в Ереване.

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Страны
Армения
Афганистан
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ВПВС РФ
ОДКБ
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