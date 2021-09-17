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Российская газета

Появилось фото ракетного поезда КНДР

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Источник изображения: rg.ru

В Сети появилось фото запуска военными Северной Кореи баллистической ракеты из железнодорожного состава.

- Теперь КНДР стреляет из поездов? - спрашивает автор поста.

Судя по опубликованным кадрам, запущенная из состава ракета относится к оперативно-тактическим боеприпасам малой и средней дальности. Для баллистической ракеты межконтинентального класса она маловата.

Тем не менее это серьезное достижение технической мысли КНДР. Для использования в качестве пусковых установок железнодорожных вагонов необходимо решить много серьезных технических проблем. Достаточно сказать, что США в свое время отказались от проекта "ракетных поездов" из-за его сложности и дороговизны. А Советский Союз такой проект реализовал, построив БЖРК "Молодец" с межконтинентальными баллистическими ракетами. "Ракетные поезда" СССР обладали отличной мобильностью и скрытностью: замаскированный под обычный грузовой состав поезд мог пройти за сутки до тысячи километров, оказавшись в любой точке разветвленной сети советских железных дорог.


Антон Валагин

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Страны
КНДР
Россия
США
Продукция
РТ-23 Молодец
Проекты
ПЖРК
Союз ПКК
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