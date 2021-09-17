Цензор.НЕТ (Украина): в Белом доме не подтвердили поставки Украине ПРО «Железный купол»

Читатели националистического издания «Цензор.НЕТ» подняли на смех Зеленского и появившуюся в журнале Politico информацию о том, что Конгресс США якобы предложил поставить на Украину системы ПРО «Железный купол». «Просто перепутали, было принято решение о поставке шутовского колпака», — иронизируют комментаторы.

В Белом доме не подтвердили информацию, что США могут поставить Украине систему противоракетной обороны "Железный купол". Пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге 15 сентября не смогла дать четкого ответа на вопрос по этому поводу. По словам Псаки, эту информацию необходимо уточнять.

"Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи (президентов Украины и США - прим. ред.), но конкретику нужно уточнить", - сказала представитель Белого дома.

Напомним, ранее в офисе президента [Украины] заявили, что страна может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол". Отметим, что "Железный купол" является одной из самых эффективных в мире систем для отражения ракет малой дальности. По данным израильской армии, в последние годы он отразил около 90 процентов ракет, которыми обстреливали Израиль.

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Комментарии

Стрелок

Как обычно последние два года, главное, чтобы офис президента прокукарекал, а так или нет - все равно у зеленых куриная память - два часа.

Ksenia VB

О таких вещах не говорят, если действительно собираются поставить. Зеленые как всегда наврали.

Nikos KGB

Ну вот… а мы уже напали.

Алекс Мышкевич

День какой сегодня чудный - уже успели получить "Железный купол" и профукать его.

Петро Оленев

Так никто и не верит офису Осла. Они там врут постоянно.

_Дід_

А что тебе не так? Псаки сказала буквально следующее: "Я знаю, что мы объявляли, что предоставим дополнительную помощь во время этой встречи (президентов Украины и США - прим. ред.), но конкретику нужно уточнить", - сказала представитель Белого дома. То бишь разговор между президентами был. Politco написало следующее: "Но некоторые в Конгрессе стремятся сделать больше и включили поправку к законопроекту об обороне 2022 года, которая заставит администрацию Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая потенциально отправку батареи Iron Dome, которая в настоящее время эксплуатируется." Объем и состав помощи Украине в настоящее время не определен, но возможность поставки Iron Dome в Украину включена в законопроект об обороне. Все это не на уровне слухов или выдумок а на уровне законопроекта, о чем и написало издательство. Визит в Штаты этому определенно содействовал.

Сергей Томенко

Ну, это они зря не подтвердили. Конечно же, могут. Другое дело, что никогда не поставят. Кроме Конгресса еще и Бидон (Байден - прим. ред.) решает.

Денис Стукаченко

Обещали по кумполу надавать… а им "Купол железный" послышался.

Alex Roze

Еще невзначай могут перепутать план Маршалла с планом маршала Жукова.

Сергей Гусаченко

Ослоботы, вперед! На защиту наивеличайшего миротворца игрой на рояле. Не забывайте, фас - это команда, рашотроллей это тоже касается.

Анатолий Панасюк

Просто перепутали, было принято решение о поставке "Шутовского колпака".

Maxim Kroup

Не, ну комиком Зе хорошим был.

Герхард

Хороший комик - это Роуэн Аткинс. Зе - скоморох.

Andy Jumeirach

Зачем нам "железный". Нам и под куполом своего цирка хорошо и весело - ответили 73 процента.

roman ready

Баранье у власти Зе! Свое нужно создавать ЗРК дальней дальности. На Украине все для этого есть, заводы и так далее. Дайте деньги, и все будет! И надеяться ни на кого не нужно.