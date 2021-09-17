Pilatus Aircraft поставила первый УТС PC-21 ВВС Испании

ЦАМТО, 16 сентября. Компания Pilatus Aircraft Ltd объявила о состоявшейся 14 сентября в Сан-Хавьере (Мерсия) церемонии передачи Минобороны Испании первого нового УТС PC-21 (национальное обозначение E.27).

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Министерство обороны Испании по итогам тендера выбрало самолет PC-21 в качестве замены 66 устаревших УТС C-101, которые использовались около 40 лет. PC-21 будут использоваться в качестве УТС усовершенствованной подготовки пилотов ВВС Испании.

В рамках подписанного 30 января 2020 года со швейцарской компанией контракта стоимостью 204 млн. евро (247 млн. долл.) ВВС Испании получат 24 турбовинтовых УТС PC-21, а также запасные части, интегрированную систему обучения, включающую разработанные и производимые Pilatus тренажеры, и сопутствующие услуги.

Выплаты по контракту будут произведены в течение трех лет (71,5 млн. евро в 2020 году, 71 млн. евро в 2021 году и 62,5 млн. евро в 2022 году). Предполагалось, что первые 6 самолетов и один тренажер будут переданы заказчику в марте 2020 года, а полностью поставка завершится к концу 2022 года, но свои коррективы в график поставки первого самолета, вероятно, внес коронавирус. Тем не менее, все 24 УТС PC-21 будут поставлены заказчику к июню 2022 года. Самолеты войдут в состав 792-й авиаэскадрильи, которая является основой школы подготовки в Академии ВВС Испании. Как планируется, первый курс обучения пилотов начнется в сентябре 2022 года.

Как заявляют представители ВВС, поставка PC-21 повлечет радикальное изменение концепции обучения и обеспечит уровень подготовки пилотов ВВС, соответствующий современным требованиям.

По заявлению компании, опыт работы с существующими заказчиками PC-21 указывает на то, что при использовании PC-21 бюджет обучения военного пилота-курсанта можно сократить более чем на 50%. Помимо самого самолета, в состав системы входят современные тренажеры, компьютерное обучение и инструменты виртуальной реальности.

Испания стала третьей страной в Европе, выбравшей систему подготовки на базе PC-21.