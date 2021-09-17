В Военной академии РХБ защиты прошла II Всероссийская научно-практическая конференция

ЦАМТО, 16 сентября. В Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция.

Тема конференции: "Исследование вопросов радиационной, химической и биологической защиты в мирное и военное время" по направлению "Исследование вопросов применения войск (сил) в современных военных конфликтах и воинах будущего".

Целью конференции являлось формирование перспективных направлений развития войск РХБ защиты и научных школ военной академии, совершенствование профессиональной подготовленности научно-педагогических работников.

В работе конференции в очной и заочной форме приняли участие представители военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций и учреждений, войсковых частей, различных регионов России. В конференции приняло участие свыше 400 человек из более чем 30 организаций.

В ходе конференции была развернута выставка научных достижений Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко, была представлена площадка электронной образовательной среды, а также учебники и учебные пособия.

Дополнительно в работе выставки приняли участие представители ФГБУ "48 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации (г.Сергиев Посад), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.