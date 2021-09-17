Войти
ЦАМТО

Президент США назвал цель создания нового военного партнерства AUKUS

298
0
0
Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

ЦАМТО, 16 сентября. Трехстороннее оборонное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) призвано гарантировать его участникам обладание самыми современными средствами реагирования на стремительно развивающиеся угрозы.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент США Джо Байден.

"Эта инициатива направлена на то, чтобы обеспечить каждого из нас самыми современными возможностями для маневрирования и защиты от быстро эволюционирующих угроз. AUKUS объединит наших моряков, ученых, промышленность для сохранения и расширения нашего превосходства", – сказал Д.Байден на презентации инициативы.

Среди областей, в которых намерены сотрудничать участники AUKUS, он назвал кибербезопасность, искусственный интеллект, квантовые технологии, освоение подводного пространства.

Первым проектом партнерства станет оснащение австралийского флота атомными подводными лодками с обычным вооружением, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
США
Проекты
AI
Кибербезопасность
Похожие новости
05.07.2021
Китай вооружается без оглядки
21.05.2021
Британия возвращает себе статус мировой державы
16.12.2020
Что видит один – видят все
08.12.2020
Векторы НАТО, традиционные и не очень
30.10.2020
Анатомия войны: в России выходит ежегодник СИПРИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники