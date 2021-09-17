Президент США назвал цель создания нового военного партнерства AUKUS

ЦАМТО, 16 сентября. Трехстороннее оборонное партнерство Австралии, Великобритании и США (AUKUS) призвано гарантировать его участникам обладание самыми современными средствами реагирования на стремительно развивающиеся угрозы.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент США Джо Байден.

"Эта инициатива направлена на то, чтобы обеспечить каждого из нас самыми современными возможностями для маневрирования и защиты от быстро эволюционирующих угроз. AUKUS объединит наших моряков, ученых, промышленность для сохранения и расширения нашего превосходства", – сказал Д.Байден на презентации инициативы.

Среди областей, в которых намерены сотрудничать участники AUKUS, он назвал кибербезопасность, искусственный интеллект, квантовые технологии, освоение подводного пространства.

Первым проектом партнерства станет оснащение австралийского флота атомными подводными лодками с обычным вооружением, передает "РИА Новости".