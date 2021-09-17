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Naked Science

SpaceX впервые в истории вывела на орбиту целиком частный экипаж. Миссию снимет Netflix

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Источник изображения: naked-science.ru

Прямо сейчас идет первый орбитальный полет, в котором частная компания вывела людей в космос на повторно использованном пилотируемом корабле. Его запустили при помощи повторно использованной первой ступени ракеты Falcon 9.

Запуск состоялся сегодня, в 03:02 утра по московскому времени. Место взлета ракеты — Космический центр имени Кеннеди (взлетная площадка NASA). Сама миссия называлась Inspirati④n (или Inspiration4). Она продлится трое суток, до 19 сентября.

У нее сразу несколько необычных отличительных черт. Во-первых, корабль Crew Dragon, на котором состоялся полет — его имя собственное — Resilience, — в ноябре 2020 года уже использовали как пилотируемый корабль для доставки астронавтов NASA к Международной космической станции. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, по не оглашавшимся причинам, не желает отправлять людей на повторно используемых кораблях SpaceX. Значит, Inspiration4 — первый случай повторного использования пилотируемых кораблей компании Илона Маска.

Интересно, что корабль получил модификацию: вместо стыковочного устройства, ненужного в этом полете, в его носовой части установили небольшой откидывающийся в сторону прозрачный купол, позволяющий наблюдать открытый космос. Во время взлета купол защищают выдвижные пластины в носовой части Resilience. Вид из купола во время полета корабля — на видео ниже:

Вторая особенность полета — целиком частный экипаж. Впрочем, его членов трудно назвать совсем «непрофессионалами». Командир экипажа — Джаред Айзекман, 38-летний глава компании Shift4 Payments. Он же заказал весь полет SpaceX (то есть саму миссию Inspiration4). Еще в молодости Айзекман участвовал в авиашоу как пилот, а в 2009 году установил мировой рекорд, совершив кругосветный полет на реактивном самолете. Пилот миссии Сиан Проктор была одной из финалисток 20-го набора астронавтов NASA (2009 год). Остальные два места Айзекман пожертвовал американскому Детскому исследовательскому госпиталю имени апостола Иуды Фаддея — центру по лечению рака.

Больница разыграла одно из мест в благотворительной лотерее за 200 миллионов долларов. Его купил бизнесмен, который, однако, не полетел сам, а передал право на это своему другу Кристоферу Семброски, ветерану ВВС США, ныне работающему на Lockheed Martin. Четвертое место досталось Хейли Арсено — одной из работниц центра. Арсено в детстве болела раком, вылечилась в этом центре, а сейчас — его работник. Никто из этих двоих ранее не был в космосе, но утверждается, что они прошли дополнительную подготовку перед полетом.

Четыре члена экипажа:

Источник изображения: SpaceX

Апогей орбиты миссии — 585 километров, намного ближе к радиационным поясам Земли, чем орбита МКС (та вращается немногим выше 400 километров). Во время трехдневного полета частный экипаж будет замерять параметры жизнедеятельности всех четверых — от анализов крови до снятия электроэнцефалограммы. Кроме того, на борту — более 160 килограммов оборудования. Им воспользуется для проведения экспериментов экипаж, ключевую роль в этом сыграет его четвертый член — Кристофер Семброски.

Миссия показывает необычайную уверенность в своих силах у SpaceX, а также ее уникальную позицию в сфере, которую ранее отнесли бы к космическому туризму. Впрочем, это трудно назвать «туризмом»: все участники в одинаковой степени не астронавты, у них нет обеспечивающего экипажа из государственных астронавтов/космонавтов. Ни одна другая компания в мире ранее не проводила орбитальные космические полеты такого рода — тем более столь продолжительные.

Предполагается, что это не последняя частная космическая миссия корабля Resilience: в 2022 году его используют для первой полностью частной миссии к МКС. Впереди у SpaceX еще более амбициозные планы частных программ, включая облет Луны японским миллиардером.

Миссию планируют детально заснять. В сентябре Netflix собирается выпустить на основе отснятого материала пятисерийный документальный фильм «Countdown: Inspiration4 Mission to Space».

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Страны
США
Япония
Компании
Lockheed-Martin
NASA
SpaceX
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