Во Франции назвали ударом в спину решение Австралии по поставкам подлодок

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в четверг, 16 сентября, назвал ударом в спину решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по строительству подводных лодок.

«Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе в связи с разрывом этого контракта», — заявил Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.

Министр подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США.

Ранее в этот день премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна выходит из соглашения с Францией по строительству подлодок на $66 млрд.

По его словам, реализация технологии атомных подводных лодок подтолкнула государство к отказу от обычных субмарин класса Attack. Премьер уточнил, что «ускоряющиеся изменения в сфере региональной безопасности делают обычные подводные лодки непригодными» для оперативных потребностей Австралии в предстоящие десятилетия.

Моррисон отметил, что Франция продолжит оставаться партнером Австралии. Он также выразил надежду, что государства смогут преодолеть последствия «трудного и разочаровывающего» решения.

Австралия, Соединенные Штаты и Великобритания 15 сентября объявили о создании трехстороннего партнерства в области безопасности и обороны AUKUS. В течение следующих полутора лет все три страны будут работать над передачей Австралии технологии, которой США традиционно делились только с Великобританией. Речь идет, в частности, об атомных подводных лодках.