Президент Белоруссии Лукашенко: усиление НАТО создает условие для провокаций вблизи ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи.

МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Усиление военного присутствия НАТО у западных границ Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает условия для военных провокаций и инцидентов, заявил в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко в Душанбе принимает участие в саммите ОДКБ, подробности приводит пресс-служба президента на его официальном сайте.

"Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО… Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов", - сказал Лукашенко.

В частности, белорусский лидер обратил внимание, что в этом году Североатлантический альянс провел серию учений в Прибалтике и на Украине, и только за последние пять лет их количество увеличилось более чем в два раза - до 90 крупных учений в год, а количество привлекаемых войск - с 60 тысяч до 110 тысяч военнослужащих.

"При этом наши соседи - страны Балтии, Польша и Украина - весьма нервно реагируют на плановое белорусско-российское учение "Запад-2021". Они уже фактически закончились, а гвалт с территории Запада до сих пор разносится по всему миру. Хотя эти учения имеют исключительно оборонительную направленность", - сказал Лукашенко.