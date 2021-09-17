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Российская газета

Шаг вперед: в США оценили применение роботов на учениях "Запад-2021"

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Источник изображения: Виталий Мельников/РИА Новости

В ходе стратегических учений "Запад-2021" российская армия впервые использовала робототехнические комплексы для огневой поддержки подразделений, разведки, разминирования и доставки боеприпасов. Это - значительный шаг вперед в создании беспилотной армии, пишет издание армии США Stars and stripes.

В ходе маневров гусеничная машина "Уран-9" , вооруженная 30-мм автоматической пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами, уничтожала цели на расстоянии до трех километров. Меньший по размеру робот "Нерехта" обстреливал цели из пулемета и гранатомета, а также выполнял задачи по доставке боеприпасов в бою. Инженерная машина "Уран-6" провела разминирование.

- Этот факт, безусловно важен. Он означает, что Россия продолжает экспериментировать и искать новые способы повышения ударной мощи и живучести своих войск, - считает военный эксперт Алексис Мрачек.

По мнению его коллеги Сэмюела Бендетта из Центра новой американской безопасности, учения "Запад" - часть усилий по обучению российских военных интеграции новых систем в общевойсковые формирования, где они должны работать в составе различных подразделений.


Антон Валагин

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Страны
Россия
США
Продукция
Нерехта РТК
Уран-6
Уран-9
Проекты
Военные учения
Робот
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