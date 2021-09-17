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ТАСС

В "Главкосмосе" считают, что орбитальные полеты в ближайшие 20 лет не станут массовыми

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Гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов
Гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Как отметил глава компании Дмитрий Лоскутов, на сегодняшний день ни одна частная космическая компания не выживет без господдержки

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Орбитальные полеты туристов в ближайшие 15-20 лет вряд ли станут массовыми из-за высокой стоимости. Такое мнение ТАСС выразил гендиректор компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Космонавтика пока остается делом затратным, и говорить о массовых орбитальных полетах в ближайшие лет 15-20 вряд ли возможно, полеты на орбиту останутся привилегией государств и тех частных любителей космоса, которые будут способны оплатить подобное путешествие", - сказал Лоскутов.

По словам гендиректора "Главкосмоса", на сегодняшний день ни одна частная космическая компания не выживет без господдержки. Лоскутов напомнил, что в качестве примера коммерциализации космоса приводят SpaceX. "Но глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, анонсируя на днях европейскую программу поддержки космоса, заявил, что SpaceX на сегодняшний день получила доходов в общей сложности на $28 млрд. 56% из них приходится на государственное финансирование (NASA, Минобороны, Федеральная комиссия связи США), 24% - на частные инвестиции, 20% получено от коммерческой деятельности", - отметил он.

В свою очередь Россия, добавил Лоскутов, больше внимания уделяет орбитальным полетам, в то время как в США две компании предлагают туристам совершить суборбитальный полет. "У нас есть серьезные наработки в части пилотируемой космонавтики, поэтому направление суборбитальных полетов, предназначенных больше для развлечения, не получило такого развития, как в США", - пояснил глава компании.

Космический туризм

РФ планирует потратить заработанные на коммерческих полетах в космос средства на снижение издержек при выполнении российской пилотируемой программы, включая полеты экипажей к МКС и будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС), сообщил Лоскутов.

В России организацией коммерческих полетов на орбиту, пояснил Лоскутов, с 2020 года по поручению Роскосмоса занимается компания "Главкосмос". Вырученные от этого средства планируется направлять на развитие российской пилотируемой программы. "Это позволит снизить издержки при подготовке и отправке космонавтов на МКС и, в перспективе - к будущей российской орбитальной служебной станции", - отметил Лоскутов.

По словам гендиректора "Главкосмоса", среди преимуществ коммерческого туризма на российских кораблях - конкурентная цена, надежность и "облетанность" ракет и кораблей, эффективная система аварийного спасения, возможность быстрого полета к МКС по сверхкороткой, двухвитковой схеме. "На практике это означает, что участники коммерческого полета доберутся до МКС через три часа после взлета с космодрома. Это позволит им провести больше времени с пользой на станции, а не на пути к ней", - пояснил он.

Кроме того, добавил Лоскутов, "Главкосмос" предлагает осуществить первый в мире выход в открытый космос, совершенный коммерческим участником полета.

Также, по его словам, сейчас в рамках реализации проекта "Вызов", являющегося совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White, впервые будет отработана подготовка к космическому полету менее чем за четыре месяца. Данный проект предполагает съемки драмы в космосе. Старт корабля "Союз МС-19" с участниками съемок запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

О старте Falcon 9

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица, стартовала в 20:03 по времени Восточного побережья США (03:03 мск 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Спустя примерно 12 минут после запуска пилотируемый корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя. После двух включений собственных двигателей Crew Dragon, он был выведен на орбиту 585 км. Как ожидается, полет продлится около трех суток, после чего корабль совершит посадку на воду в Атлантическом океане.

В экипаж Crew Dragon входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил все четыре места на корабле.

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Россия
США
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ESA (ЕКА)
Lockheed-Martin
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