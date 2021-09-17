Побит рекорд по числу людей на околоземной орбите

Новый рекорд по числу людей, которые одновременно находятся на околоземной орбите, установлен в четверг, 16 сентября. В настоящее время на орбите находятся 14 человек.

Прошлый рекорд был зарегистрирован в марте 1995 года. Тогда на орбите одновременно находились 13 человек, из них шестеро космонавтов на российской станции «Мир», семеро — в американском шаттле «Индевор».

Сейчас на МКС работают семь космонавтов: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке. В то же время на китайской орбитальной станции «Тяньгун» находятся Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо.

Ранее в четверг космический корабль Crew Dragon с первой гражданской космической миссией Inspiration4 был выведен на орбиту высотой 585 км. Экипажу предстоит трехдневная миссия, после чего Crew Dragon совершит посадку на воду в Атлантическом океане.

Главой экипажа стал 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Еще один участник полета — бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. Также космическим туристом стала Хейли Арсено, которая в детстве перенесла рак костей. Из-за болезни одна ее нога была ампутирована, теперь девушка передвигается с помощью протеза.

Как пояснили в SpaceX, отправленная в космос команда будет проводить научные исследования, «направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов».

Накануне историк космонавтики Александр Железняков предположил, что рекорд по количеству людей, одновременно находившихся на околоземной орбите, может быть побит 16 сентября.