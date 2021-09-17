В «Главкосмосе» оценили будущее туристических полетов в космос

В ближайшие 15–20 лет орбитальные полеты туристов вряд ли станут массовыми из-за высокой стоимости. Об этом 16 сентября заявил гендиректор компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов.

«Космонавтика пока остается делом затратным, и говорить о массовых орбитальных полетах в ближайшие лет 15–20 вряд ли возможно. Полеты на орбиту останутся привилегией государств и тех частных любителей космоса, которые будут способны оплатить подобное путешествие», — сказал Лоскутов ТАСС.

Лоскутов отметил, что пока ни одна частная компания не обходится без финансовой поддержки государства. Например, компания Space X на сегодняшний день заработала S28 млрд, из них 56% приходится на госфинансирование, еще 24% прибыли — это частные инвестиции, отметил Лоскутов.

При этом Россия больше времени уделяет именно орбитальным полетам.

«У нас есть серьезные наработки в части пилотируемой космонавтики, поэтому направление суборбитальных полетов, предназначенных больше для развлечения, не получило такого развития, как в США», — добавил Лоскутов.

Ранее в четверг космический корабль Crew Dragon с первой гражданской космической миссией Inspiration4 был выведен на орбиту высотой 585 км. Экипажу предстоит трехдневная миссия, после чего Crew Dragon совершит посадку на воду в Атлантическом океане.

Главой экипажа стал 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Еще один участник полета — бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. Также космическим туристом стала Хейли Арсено, которая в детстве перенесла рак костей. Из-за болезни одна ее нога была ампутирована, теперь девушка передвигается с помощью протеза.

Как пояснили в SpaceX, отправленная в космос команда будет проводить научные исследования, «направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов».

25 июня компания британского предпринимателя Ричарда Брэнсона Virgin Galactic получила одобрение федерального авиационного управления США (FAA) на запуск клиентов в суборбитальные полеты из Нью-Мексико. Предприятие уже начало продажу билетов на свой космоплан SpaceShipTwo. Цена одного места стартует с $450 тыс.

20 июля создатель Amazon Джефф Безос отправился в суборбитальный космический полет на корабле New Shepard, изготовленном его аэрокосмической компанией Blue Origin. Он продлился около 11 минут, управление кораблем проходило в автоматическом режиме. Пассажирами корабля помимо Безоса стали его младший брат Марк, 82-летняя профессиональная летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов.