Корабль Crew Dragon с гражданским экипажем вывели на орбиту высотой 585 км

Это стало рекордом высоты для аппарата, отметили в SpaceX

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Космический корабль Crew Dragon с экипажем, впервые полностью состоящим из гражданских лиц, достиг орбиты высотой 585 км. Об этом компания SpaceX сообщила в среду в Twitter.

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем стартовала в 20:03 по времени Восточного побережья США (03:03 мск 16 сентября) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Спустя примерно 12 минут после запуска пилотируемый корабль, находившийся на тот момент на высоте около 200 км, отделился от второй ступени ракеты-носителя. После этого в автоматическом режиме были дважды включены собственные двигатели Crew Dragon, предназначенные для его вывода на расчетную орбиту.

"Dragon и экипаж миссии Inspiration4 достигли круговой орбиты 585 км, что стало рекордом высоты для Dragon", - указывается в сообщении SpaceX. Ранее сообщалось, что корабль за время трехдневного полета достигнет орбиты высотой около 575 км, что значительно выше орбиты МКС (около 420 км). Как подчеркивается на сайте SpaceX, последний раз пилотируемый корабль достигал столь высокой орбиты в 2009 году, когда в рамках миссии STS-125 экипаж шаттла Atlantis провел обслуживание космического телескопа Hubble, орбита которого достигала в апогее 578 км.

Полностью гражданский экипаж

В экипаж Crew Dragon входят 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле. По словам бизнесмена, Inspiration4 является благотворительной акцией, в рамках которой он надеется собрать $200 млн для Детской исследовательской больницы Св. Иуды в Мемфисе (штат Теннесси). Сам он перечислил на счет больницы $100 млн, еще $13 млн поступили от разных филантропов с момента начала акции, в том числе от тех, кто принял участие в лотерее на право стать членом экипажа корабля.

Айзекмэн, выступающий в роли командира корабля, увлекается пилотированием реактивных самолетов, в его личной коллекции есть даже истребитель МиГ. Проктор ранее трижды пыталась вступить в отряд астронавтов NASA, была участницей длительной программы имитации полета на Марс, также увлекается пилотированием. Семброски раньше служил в ВВС США, ему доверена роль бортинженера корабля.

Помимо благотворительной миссии участники полета ставят перед собой научные цели. Предполагается, что экипаж проведет исследование влияния невесомости на организм человека, результаты которого "будут иметь потенциальное значение для поддержания здоровья людей как на Земле, так и во время будущих полетов". В дальнейших планах SpaceX не только доставлять туристов на орбиту, но и на МКС, пока она будет эксплуатироваться как минимум до 2024 года.