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Интерфакс-АВН

Кандидат в постпреды США при НАТО считает Россию главной военной угрозой альянсу

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НАТО
НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

Вашингтон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в постпреды США при НАТО Джули Смит заявила, что Россия в ближайшей перспективе останется главной угрозой для Европы и НАТО.

"Россия продолжает представлять собой главную геополитическую опасность для евроатлантического региона, и будет главной военной угрозой альянсу в обозримом будущем и, безусловно, в следующем десятилетии", - заявила она на слушаниях в Комитете по международным отношениям американского Сената.

Она отметила, что после того, как Россия "вторглась на Украину в 2014 году, НАТО сделало многое", однако в связи с тем, что "агрессия России продолжается", предстоит проделать еще большую работу.

Она считает, что следует "привлечь Россию к ответственности" за все ее действия, включая вторжение в воздушное пространство стран НАТО и кибератаки.

Смит назвала "плохой сделкой" и "геополитическим проектом" газопровод "Северный поток 2". По ее словам, он "подрывает энергобезопасность Европы и, в первую очередь, - Украины", а также может стать "еще одним вызовом безопасности Европы" в целом.

Смит обещала, что если станет постпредом при НАТО, она вместе с партнерами будет работать над тем, чтобы не допустить негативных последствий от пуска газопровода в действие.

Кандидат в постпреды заявил, что если она будет утверждена на этом посту, то будет работать вместе с союзниками над разработкой "новой стратегической концепции, дорожной карты, определяющей будущее направление НАТО".

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Россия
США
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