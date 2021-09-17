Crew Dragon с космическими туристами выведен на орбиту высотой 585 км

Космический корабль Crew Dragon с первой гражданской космической миссией Inspiration4 выведен на орбиту высотой 585 км. Об этом компания Илона Маска SpaceX сообщила в четверг, 16 сентября, в своем Twitter.

«Вторая фазовая запись завершена. Dragon и команда Inspiration4 достигли круговой орбиты 585 км — новый рекорд высоты полета для корабля», — подчеркнула компания.

Изначально полет космического корабля Crew Dragon был намечен на максимальную высоту в 575 км, что существенно дальше МКС (около 420 км).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал 15 сентября в 20:03 по времени Восточного побережья США (3:03 мск 16 сентября). Экипажу предстоит трехдневная миссия, после чего Crew Dragon совершит посадку на воду в Атлантическом океане.

Главой экипажа стал 38-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. Еще один участник полета — бывший ветеран ВВС США Крис Семброски. Также космическим туристом стала Хейли Арсено, которая в детстве перенесла рак костей. Из-за болезни одна ее нога была ампутирована, теперь девушка передвигается с помощью протеза.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage pic.twitter.com/pOfgJ9LsvE — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

Как пояснили в SpaceX, отправленная в космос команда будет проводить научные исследования, «направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов».

Идею туристической экспедиции оценили не все. Отправлять в космос неподготовленный профессионально экипаж рискованно из-за возникновения нештатных ситуаций, заявлял «Газете.ру» летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко, комментируя предстоящий полет в космос корабля SpaceX без профессионалов-астронавтов.