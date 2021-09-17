Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"

Военнослужащие армии РФ на открытии стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Войска Западного военного округа, Воздушно-десантные войска и авиация Воздушно-космических сил России возвращаются в пункты постоянной дислокации с полигонов Обуз-Лесновский и Брестский (Белоруссия) после завершения стратегических учений "Запад-2021". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Воинские подразделения и соединения гвардейской танковой армии и ВДВ совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, где осуществляют погрузку на железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации. Инженерный состав приступил к подготовке авиационной техники для перелета на аэродромы базирования в Российской Федерации", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, во время движения к пунктам постоянной дислокации подразделения отработают ведение противовоздушной обороны, борьбу с диверсионно-разведывательными группами условного противника, а также всестороннее обеспечение маршей.

Самолеты Ил-76, Ту-22М3, Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35, Ми-24, Ми-8 различной модификации, задействованные в различных эпизодах учения, в течение ближайшего времени будут перебазированы на постоянные аэродромы.

Стратегические учения "Запад-2021"

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проходят раз в два года. "Запад-2021" был завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году. Практические действия войск проходили с 10 по 16 сентября 2021 года на девяти полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах Вооруженных сил Белоруссии.

Всего в учениях были задействованы до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учения личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории РФ не превышало 6 400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учениях спланировано до середины октября.