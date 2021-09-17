Путин активизирует военные учения: Россия «вторгается» в страны НАТО, нанеся массированный ракетный удар (The Sun, Великобритания)

Наделавшие много шума за рубежом стратегические российско-белорусские учения «Запад-2021» завершились. Участвовавшие в них почти 200 тысяч военнослужащих возвращаются в места постоянной дислокации. Хотя официально учения носили «оборонительный» характер, британский автор настаивает, что Россия «репетировала» вторжение в страны НАТО.

Россия активизировала свои военные игры, отрабатывая в ходе наводящих ужас учений "вторжение" в Польшу и Литву, которые являются странами НАТО.

Как следует из сообщений, что Россия и ее соседняя страна Белоруссия активизировали демонстрацию военной мощи, в то время как Владимир Путин ушел на самоизоляцию после того, как кто-то из его окружения заразился коронавирусом.

В то время как российский лидер уходит от встреч, видеоматериалы демонстрируют зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" в действии.

Эти комплексы задействованы в кульминационный момент учений якобы для того, чтобы отразить массированный удар "условного противника".

В рамках военных игр этого года учения проводились и в Астраханской области, в ходе которых был также задействован ЗРК "Триумф".

Кремль начал учения "Запад-2021" несколько дней назад в качестве предупреждения Западу.

В них задействовано в общей сложности 200 тысяч военнослужащих, 80 боевых самолетов и вертолетов, а также около 760 единиц военной техники, включая 290 танков, 240 артиллерийских орудий, реактивные системы залпового огня и минометы.

На другом видео показано, как российские и белорусские войска ведут заградительный огонь вблизи белорусского города Брест, который находится на границе с Польшей.

Польская газета "Факт" (Fakt) написала: "Вот так они учатся вести ВОЙНУ с Польшей".

"Смрад порохового дыма и лязг железа. Рокочущие звуки войны со стороны России и Белоруссии можно услышать через нашу восточную границу", - пишет автор статьи.

"В маневрах "Запад-202" задействованы тысячи солдат, сотни самолетов, вертолетов, ракетных установок и танков".

Хотя официально учения носят "оборонительный" характер, в газете написано, что по легенде учений вымышленные названия условных стран-противников "Полярная Республика" и государство "Нерис" обозначают Польшу и Литву.

"Обнародованные планы учений предполагают войну с… Польшей и Литвой", - пишет газета "Факт", в которой утверждается, что карты, использованные в ходе учений, подразумевают захват территорий этих стран и Латвии диктаторской Белоруссией.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет (Kalle Laanet) обвинил Россию и ее союзника в "сознательном желании дестабилизировать безопасность в Балтийском регионе и внести раскол в отношения союзников по НАТО и в Европейском союзе".

Учения проходят на территории от Балтийского до Каспийского морей, при этом отдельные учения проводятся в Арктике и на российском Дальнем Востоке.

Россия утверждает, что Путин "абсолютно здоров" и что его решение о самоизоляции принято в целях предосторожности.

Амелия Белтрао (Amelia Beltrao)