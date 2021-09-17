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ТАСС

СМИ: маневренность и авионика Су-35 позволят ему в бою победить французский Rafale

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Построенный для ВВС Египта истребитель Су-35
Построенный для ВВС Египта истребитель Су-35.
Источник изображения: bmpd

На истребителе установлена уникальная бортовая радиолокационная станция Н035 "Ирбис", которую эксперты называют самой мощной из существующих, отмечает журнала Ultimate Defence

ТАСС, 16 сентября. Маневренность российского многоцелевого истребителя Су-35, а также характеристики его бортового оборудования превосходят показатели французского самолета Rafale, что позволит Су-35 одержать победу в случае воздушного боя. Такая оценка содержится в аналитическом спецвыпуске южноафриканского журнала Ultimate Defence, посвященном форуму "Армия-2021".

Как отмечают эксперты издания, российский Су-35 обладает более высокой маневренностью в ходе боя на дистанции видимости противника, в то время как маневренность не является преимуществом истребителя Rafale.

Также на российском боевом самолете установлена уникальная бортовая радиолокационная станция Н035 "Ирбис", которую эксперты называют самой мощной из существующих. Как говорится в спецвыпуске журнала, дальность обнаружения цели "Ирбисом" составляет до 400 км, цель, подобную самолету Rafale, Су-35 сможет обнаружить на расстоянии порядка 270 км. Между тем французская машина способна обнаружить Су-35 на расстоянии 120 км.

В связи с этим эксперты приходят к выводу, что летчик Су-35 первым сможет обнаружить цель и открыть огонь на поражение. Это преимущество дополняется наличием в составе вооружения российского истребителя ракет большой дальности действия. Таким образом, полагают авторы спецвыпуска, Су-35 должен победить Rafale в воздушном бою.

Су-35 способен отслеживать до 30 воздушных целей и одновременно поражать восемь из них, отмечают эксперты.

Ultimate Defence является одним из крупнейших южноафриканских СМИ оборонной тематики.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Rafale
Су-35
Проекты
АРМИ-20XX
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