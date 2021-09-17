СМИ: маневренность и авионика Су-35 позволят ему в бою победить французский Rafale

На истребителе установлена уникальная бортовая радиолокационная станция Н035 "Ирбис", которую эксперты называют самой мощной из существующих, отмечает журнала Ultimate Defence

ТАСС, 16 сентября. Маневренность российского многоцелевого истребителя Су-35, а также характеристики его бортового оборудования превосходят показатели французского самолета Rafale, что позволит Су-35 одержать победу в случае воздушного боя. Такая оценка содержится в аналитическом спецвыпуске южноафриканского журнала Ultimate Defence, посвященном форуму "Армия-2021".

Как отмечают эксперты издания, российский Су-35 обладает более высокой маневренностью в ходе боя на дистанции видимости противника, в то время как маневренность не является преимуществом истребителя Rafale.

Также на российском боевом самолете установлена уникальная бортовая радиолокационная станция Н035 "Ирбис", которую эксперты называют самой мощной из существующих. Как говорится в спецвыпуске журнала, дальность обнаружения цели "Ирбисом" составляет до 400 км, цель, подобную самолету Rafale, Су-35 сможет обнаружить на расстоянии порядка 270 км. Между тем французская машина способна обнаружить Су-35 на расстоянии 120 км.

В связи с этим эксперты приходят к выводу, что летчик Су-35 первым сможет обнаружить цель и открыть огонь на поражение. Это преимущество дополняется наличием в составе вооружения российского истребителя ракет большой дальности действия. Таким образом, полагают авторы спецвыпуска, Су-35 должен победить Rafale в воздушном бою.

Су-35 способен отслеживать до 30 воздушных целей и одновременно поражать восемь из них, отмечают эксперты.

Ultimate Defence является одним из крупнейших южноафриканских СМИ оборонной тематики.