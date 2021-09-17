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Интерфакс-АВН

Поставка атомных подлодок Австралии станет первой инициативой AUKUS

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Скотта Моррисона многие считают прагматичным консервативным лидером
Скотта Моррисона многие считают прагматичным консервативным лидером.
Источник изображения: Фото: flickr.com/Felix Josephat

Вашингтон. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии станет первой инициативой в рамках нового альянса AUKUS, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Первой крупной инициативой AUKUS станет поставка атомного подводного флота для Австралии. В течение следующих 18 месяцев мы будем работать вместе, чтобы определить наилучший путь для достижения этой цели. Мы намерены построить эти подводные лодки в Аделаиде (Австралия) в тесном сотрудничестве с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами", - заявил Моррисон в ходе совместной презентации нового альянса.

Он подчеркнул, что Австралия не стремится приобрести ядерное оружие или создать гражданский ядерный потенциал.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уточнил, что "подводные лодки, о которых идет речь, будут оснащены ядерными реакторами, а не вооружены ядерным оружием".

"И наша работа будет полностью соответствовать нашим обязательствам по нераспространению", - отметил он.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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