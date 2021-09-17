В «Роскосмосе» назвали время полета «киноэкипажа» к МКС

Полет к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз» с экипажем кинематографистов для съемок в космосе первого художественного фильма продлится более трех часов, рассказал представитель пресс-службы «Роскосмоса».

«По предварительной информации, планируемая длительность полета корабля «Союз МС-19» к МКС составляет 3 часа 18 минут», — цитирует его «РИА Новости».

11 сентября в «Роскосмосе» рассказали, что высоту орбиты МКС увеличат на 750 м перед прибытия кинематографистов для съемок первого художественного фильма в космосе под рабочим названием «Вызов».

Запуск корабля «Союз МС-19» на МКС с кинематографистами запланирован на 5 октября в 11.55 мск. В космос полетят — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также космонавт Антон Шкаплеров. Они вернутся на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».

27 августа Пересильд опубликовала пост в Instagram о своей подготовке к первым в истории российского кино съемкам в космосе. Она также опубликовала несколько своих снимков — в скафандре и в униформе.