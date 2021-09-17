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Российско-европейский марсоход готовится к бурению Красной планеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Макет марсохода «Розалинд Франклин» российско-европейской миссии ExoMars-2022 на испытаниях извлек грунт с глубины 1,7 метра, сообщили в «Роскосмосе» со ссылкой на материалы Европейского космического агентства (ЕКА).

«Испытательный макет марсохода российско-европейской миссии ExoMars-2022 «Розалинд Франклин» впервые пробурил грунт и извлек образцы с глубины 1,7 метра - это намного глубже, чем когда-либо сделал любой другой марсоход», - говорится в сообщении.

По данным ЕКА, наибольшая глубина бурения на Красной планете на сегодняшний день составляет 7 см. Бурение на глубину до двух метров позволит изучить хорошо сохранившийся органический материал, который образовался четыре миллиарда лет назад, когда условия на поверхности Марса были больше похожи на земные.

«Чтобы воссоздать уровень марсианской гравитации, где сила тяжести составляет около одной трети земной, марсоход-близнец Розалинд Франклин поддерживается на тросах специальным разгрузочным устройством. В результате ровер-близнец произвел забор грунта с глубины 1,7 метра и получил образец цементированной породы в виде гранулы размером около 1 см и длиной 2 см», - сказали в «Роскосмосе».

СМИ сообщали, что российская ракета-носитель «Протон-М» со станцией ExoMars стартует 22 сентября 2022 года с космодрома Байконур. 

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
Байконур
Марс
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