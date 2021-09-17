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ТАСС

Сборка ракеты "Ангара" началась на Плесецке для подготовки к летным испытаниям

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Вывоз «Ангара-А5» на стартовый комплекс
Вывоз «Ангара-А5» на стартовый комплекс.
Источник изображения: МО РФ

Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли ранее сообщал, что железнодорожный состав с ракетой-носителем "Ангара-А5" прибыл в Плесецк перед продолжением летных испытаний

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Сборка тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" стартовала на космодроме Плесецк. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"На Плесецке началась сборка ракеты-носителя "Ангара", доставленной ранее на железнодорожном составе", - отметил собеседник агентства. Сборка ракеты ведется в рамках подготовки к продолжению летных испытаний "Ангары".

В августе источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что железнодорожный состав с ракетой-носителем "Ангара-А5" прибыл в Плесецк перед продолжением летных испытаний.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Универсальные ракетные блоки "Ангары" изготавливаются на омском ПО "Полет" (входит в Центр им. М. В. Хруничева госкорпорации "Роскосмос"). Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

В июне гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью ТАСС, что до конца года будут сданы четыре ракеты-носителя "Ангара", но не все из них планируется запустить к январю 2022 года. Позже в эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что идет работа по отправке из Центра им. Хруничева очередной тяжелой "Ангары" для подготовки к летным испытаниям.

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Страны
Россия
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Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
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2020-й год
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