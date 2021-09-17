Танки Т-14 "Армата" получили доработанную ходовую часть и спаренный 7,62-мм пулемет

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Международный военно-технический форум "Армия-2021" стал знаковым событием для вооруженных сил России и отечественной оборонной промышленности. Как всегда, на нем было представлено большое количество различных новинок.

Однако, по-другому стали выглядеть и образцы, которые вроде бы уже примелькались на выставках в Подмосковье. Например, основной боевой танк Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

Гостей форума и специалистов боевая машина удивила новыми усиленными катками, доработанными гусеничными лентами, а также спаренным пулеметом. Правда, самого оружия не было, а вместо него красовалась заглушка.

Возможно, какие-то изменения были внесены и во внутреннее оборудование, но подробности об этом мы узнаем нескоро.

Как считают военные эксперты, именно в таком виде машины будут поступать на вооружение Российской армии.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"