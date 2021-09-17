Борисов указал на лидерство России в создании гиперзвукового оружия

Россия опередила западные страны в области создания гиперзвукового оружия и оружия, основанного на новых физических принципах. Об этом 15 сентября заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Впервые за всё это время мы вырвались вперед, а именно в сфере гиперзвукового оружия и в области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей — компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами и будем стараться сохранять эту позицию», — сказал он, отметив, что до настоящего момента Россия старалась идти вровень или же догоняла ведущие оружейные разработки Запада.

По словам Борисова, создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые большей частью направлены на использование высокоточного оружия, а также широкого применения беспилотных систем и роботизации.

Ранее, 29 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».