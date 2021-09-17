Войти
Российская газета

Масштабной высадкой десанта завершились совместные учения "Запад-2021"

337
0
0
Высадка тактического воздушного десанта с вертолетов Ми‑8 на учениях "Запад‑2021".
Высадка тактического воздушного десанта с вертолетов Ми‑8 на учениях "Запад‑2021".
Источник изображения: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Масштабные стратегические маневры России и Беларуси показали, что Вооруженные силы наших стран могут в короткие сроки создавать мощные группировки на опасных направлениях.

Главная задача учений - проверить боеготовность войск, их способность оперативно реагировать на самые сложные вызовы. Завершившиеся вчера учения "Запад-2021" показали, что Вооруженные силы России и Беларуси на практике продемонстрировали свою боевую готовность.

Как заявил по окончании маневров заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, "Запад-2021" показал, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки. "Мы можем спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага", - подчеркнул замминистра.

В финальный день маневров на российских и белорусских полигонах отрабатывались десантно-штурмовые операции. В масштабных десантных операциях было задействовано порядка 700 военнослужащих и более 50 единиц бронетехники. Как сообщили в Минобороны России, более 400 военнослужащих сводного российско-белорусского подразделения десантников и 39 единиц бронетехники десантировались из самолетов Ил-76МД и вступили в бой на белорусском полигоне "Брестский".

"Совместный десант блокировал три моста через реку, что не позволило условному противнику помешать действиям войск и обеспечить развертывание мотострелковых подразделений в интересах группировки войск на полигоне", - отметили в минобороны.

Учения показали, что наши войска могут в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки и пресечь любую агрессию

В свою очередь, в Калининградской области на полигоне "Правдинский" было десантировано свыше 300 "голубых беретов" Псковского соединения ВДВ и 12 боевых машин десанта БМД-2КУ. Десантники уничтожили "неприятельские" пункты управления, захватили плацдарм и обороняли его от атак условного противника. Кроме того, "крылатая пехота" отработала ведение десантно-штурмовых действий по блокированию и уничтожению передовых отрядов "противника".

Параллельно российские и белорусские артиллеристы уничтожили опорные пункты и критически важные объекты условного противника на территории белорусского общевойскового полигона "Обуз-Лесновский". Самоходные гаубицы "Мста-С", "Гвоздика", самоходные пушки "Гиацинт" совместно с реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган", совершили более 1000 залпов.

Точными выстрелами были уничтожены свыше 200 целей, которые имитировали условные командные пункты, пункты управления и живую силу противника.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
2С5 Гиацинт
БМД-2
Град РСЗО
Ил-76
Ил-76МД
Мста-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.04.2019
Ударная сила Поволжья
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
19.09.2018
Учебная война. Как проходили и чем завершились маневры "Восток-2018"
06.02.2013
Инженерно-технический состав ВС Республики Беларусь 5 февраля отмечает День вооружения
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.09 06:02
  • 5
Рогозин объяснил решение «Роскосмоса» отложить создание лунной ракеты
  • 17.09 02:51
  • 31
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 17.09 00:04
  • 29
Япония не будет строить подлодки для Австралии
  • 16.09 22:34
  • 276
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.09 22:19
  • 22
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 16.09 22:11
  • 1
Стив Возняк создал космическую компанию
  • 16.09 18:41
  • 1
Вузы под прицелом
  • 16.09 15:33
  • 71
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.09 15:26
  • 60
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 16.09 15:13
  • 1
США утаивают истинные цели развития ракет-перехватчиков
  • 16.09 15:07
  • 0
На фоне тупика в ядерных переговорах Северная Корея испытала новую крылатую ракету средней дальности
  • 16.09 12:50
  • 4
Центр "Авангард" предоставит своим воспитанникам льготы в учебных программах ДОСААФ России
  • 16.09 11:38
  • 136
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 15.09 21:14
  • 41
Служба безопасности Украины отрицает причастность к истории с задержанием в Белоруссии 33 россиян из ЧВК "Вагнера"
  • 15.09 19:41
  • 6
Путин отметил уникальность российского вооружения и военной техники