Масштабной высадкой десанта завершились совместные учения "Запад-2021"

Масштабные стратегические маневры России и Беларуси показали, что Вооруженные силы наших стран могут в короткие сроки создавать мощные группировки на опасных направлениях.

Главная задача учений - проверить боеготовность войск, их способность оперативно реагировать на самые сложные вызовы. Завершившиеся вчера учения "Запад-2021" показали, что Вооруженные силы России и Беларуси на практике продемонстрировали свою боевую готовность.

Как заявил по окончании маневров заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, "Запад-2021" показал, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки. "Мы можем спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага", - подчеркнул замминистра.

В финальный день маневров на российских и белорусских полигонах отрабатывались десантно-штурмовые операции. В масштабных десантных операциях было задействовано порядка 700 военнослужащих и более 50 единиц бронетехники. Как сообщили в Минобороны России, более 400 военнослужащих сводного российско-белорусского подразделения десантников и 39 единиц бронетехники десантировались из самолетов Ил-76МД и вступили в бой на белорусском полигоне "Брестский".

"Совместный десант блокировал три моста через реку, что не позволило условному противнику помешать действиям войск и обеспечить развертывание мотострелковых подразделений в интересах группировки войск на полигоне", - отметили в минобороны.

Учения показали, что наши войска могут в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки и пресечь любую агрессию

В свою очередь, в Калининградской области на полигоне "Правдинский" было десантировано свыше 300 "голубых беретов" Псковского соединения ВДВ и 12 боевых машин десанта БМД-2КУ. Десантники уничтожили "неприятельские" пункты управления, захватили плацдарм и обороняли его от атак условного противника. Кроме того, "крылатая пехота" отработала ведение десантно-штурмовых действий по блокированию и уничтожению передовых отрядов "противника".

Параллельно российские и белорусские артиллеристы уничтожили опорные пункты и критически важные объекты условного противника на территории белорусского общевойскового полигона "Обуз-Лесновский". Самоходные гаубицы "Мста-С", "Гвоздика", самоходные пушки "Гиацинт" совместно с реактивными системами залпового огня "Град" и "Ураган", совершили более 1000 залпов.

Точными выстрелами были уничтожены свыше 200 целей, которые имитировали условные командные пункты, пункты управления и живую силу противника.

Александр Степанов