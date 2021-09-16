Белый дом не подтвердил данные о поставках Украине системы «Железный купол»

Белый дом не подтвердил сообщения американской прессы о том, что США якобы могут поставить Украине систему противоракетной обороны «Железный купол». Об этом заявила 15 сентября в ходе брифинга представитель администрации США Дженнифер Псаки.

«Мне нужно уточнить это у коллег», — отметила пресс-секретарь Белого дома во время трансляции в Twitter. По словам Псаки, о предоставлении дополнительной помощи было объявлено на встрече президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что система «Железный купол» помогла бы защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность армии.

Как 14 сентября сообщила газета Politico, ряд членов американского конгресса включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая «окажет давление» на президента США по передаче украинской стороне ряда систем противовоздушной и противоракетной обороны. Речь также идет о батарее «Железный купол».

Как заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, «Железный купол» не сможет защитить страну в случае воздушно-космического нападения. По его словам, система предназначена для перехвата достаточно старых и не очень совершенных ракет реактивных установок залпового огня типа «Град» или баллистических ракет типа «Скад».

31 августа глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $60 млн, а также подпишут рамочное соглашение о реформах, необходимых Украине для членства в НАТО.

В пакет также войдут дополнительные противотанковые системы Javelin и другие вооружения.