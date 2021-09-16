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ТАСС

Борисов: Россия сохранит преимущество в сфере гиперзвукового оружия

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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов.
Источник изображения: Владислав Шатило / РБК

По словам вице-премьера РФ, новейшие российские системы вооружения полностью соответствуют мировым тенденциям

ТЮМЕНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Россия планирует сохранить лидерство в сфере гиперзвуковых и инновационных систем вооружения. Об этом заявил в среду журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF 2021) вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Мы долгие годы старались быть вровень или догонять ведущие оружейные разработки западных стран и впервые за все это время вырвались вперед в области создания гиперзвукового оружия, в области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей - компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьезное преимущество в этом плане перед ведущими западными странами, будем стараться сохранять это преимущество", - сказал Борисов.

По его словам, новейшие российские системы вооружения полностью соответствуют мировым тенденциям. "Тем более что оно [оружие] соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые идут по пути применения высокоточного оружия, беспилотных систем и роботизации", - добавил Борисов.

Тюменский нефтегазовый форум проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.

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