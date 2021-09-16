Украина готовится устранять разногласия с Беларусью силовыми методами

Как отмечает экспертное сообщество, с каждым годом увеличиваются масштабы и интенсивность мероприятий подготовки ОВС НАТО на территориях стран, граничащих с Союзным государством России и Беларуси. Непосредственно вблизи белорусских границ на постоянной основе ведет разведку стратегическая авиация альянса, одни за другими следуют маневры с танковыми и пехотными натовскими подразделениями. В регионе ежегодно проводится многонациональное стратегическое учение НАТО «Defender Europe». Не так давно, в мае-июне этого года, прошел очередной «Defender Europe-21». Руководство НАТО изобразило попытку завуалировать наступательную направленность мероприятия, традиционно прикрывшись заявлениями о сдерживании «российской агрессивной внешней политики».

Не успели закончиться эти самые крупные за прошедшие 25 лет стратегические учения США и НАТО в Европе (в «Defender Europe-21» приняли участие почти 30 тысяч человек из 26 стран), как в акваториях Черного и Средиземного морей развернулось учение «Sea Breeze 2021», которое также оказалось самым масштабным, среди всех предыдущих «Sea Breeze», начиная с 1997 года.

По мнению военных аналитиков, организаторы этих мероприятий считают, что подобный геостратегический размах должен с одной стороны дать понять России и ее союзнице Беларуси – НАТО готово «защищать» интересы Запада всеми имеющимися у него средствами, с другой стороны – продемонстрировать европейцам непобедимую мощь объединенного контингента НАТО и его союзников. В этом вопросе руководство альянса важную роль отводит внушению чувства безопасности своим партнерам, давно мечтающим об американских или натовских военных формированиях на своих территориях и ассигнованиях для их содержания.

Среди таких партнеров особое место занимает Украина. В этой бывшей советской республике в настоящее время стратегический курс на вступление в НАТО закреплен конституционно. Стремясь всячески продемонстрировать свою приверженность «западным демократическим идеалам» и, тем самым, пробиться в «круг посвященных», политический бомонд Украины чаще других размахивает тезисом о «российской военной угрозе».

Примечательно то, что нахождение начала вектора этой угрозы варьируется им на самых различных направлениях – от акватории Черного моря и Ростовской области до лесов белорусского Полесья. Например, в украинском генеральном штабе даже есть «план реагирования на случай вторжения с территории Белоруссии». Об этом еще в мае этого года сказал министр обороны Украины Андрей Таран: «Мы очень тщательно отслеживаем ситуацию. Безусловно, учитываем и такую возможность вторжения российских войск с белорусского направления или распространения военной агрессии через территорию Белоруссии» (Киев, форум «Украина 30. Безопасность страны»).

Наверное поэтому, тогда же, в мае, ВСУ провели соответствующее учение, замыслом которого предусматривалось отражение наступления группировки войск Российской Федерации с территории Республики Беларусь. В ходе учения одна бригада ВСУ изображала наступающие российские войска, а другая украинская бригада находилась в обороне.

Примечательно, что такой подход к проведению учения позволяет отработать с войсками вопросы, как обороны, так и наступления, и при этом, согласно замыслу учения, ВСУ оставались в качестве обороняющейся стороны.

То есть в любом случае украинские военные приобретают опыт ведения наступательных действий в направлении Беларуси. Кроме того, территория самой Украины давно уже осваивается натовскими военными, как возможный театр военных действий. Очередные масштабные учения «Объединенные усилия-2021» на территории Украины должны пройти 22-30 сентября. В них примут участие 15 стран, из них 11 – члены НАТО. Планируется, что в мероприятиях примут участие 12 500 военнослужащих, среди них 700 будет из стран НАТО. Среди последних больше всего – 230 и 120 человек, соответственно, из США и Великобритании. К учениям привлекут авиацию из Канады. Также известно, что в мероприятиях поучаствуют 85 танков и 50 тяжелых артиллерийских систем.

Учитывая присутствие определенной доли напряженности в существующих сейчас отношениях между Беларусью и Украиной, а также евроатлантические устремления последней, военно-политическому руководству Союзного государства следует предполагать и принимать к сведению не самые радужные варианты развития обстановки на юге от Беларуси.

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что Украина, следуя в кильватере своих, как ей кажется, «коллег по цеху» (но, не являясь таковой) – Польши и прибалтийских стран (все – члены НАТО), имея неурегулированный конфликт у себя на востоке, кроме того, старательно усугубляет испортившиеся отношения с соседней Беларусью. При этом четко прослеживается тенденция перемещения разногласий из сферы политических лозунгов и упреков в область разрешения противоречий силовыми методами.

Николай Крылов