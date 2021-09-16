Вице-премьер Борисов: Россия опередила западные страны в создании гиперзвукового оружия

ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. Россия вырвалась вперед по сравнению с западными странами в области создания оружия на новых физических принципах, гиперзвукового оружия, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей - компактные ядерные установки малой мощности. Сейчас мы имеем серьезные преимущества в этом плане перед ведущими западными странами. И будем стараться сохранять это преимущество", - сказал он журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме.

По его словам, прежде Россия старалась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки западных стран.

Создание новых вооружений, по словам Борисова, соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, широкого применения беспилотных систем и роботизации.