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Интерфакс-АВН

Российско-европейский аппарат ExoMars сможет провести бурение на Марсе на рекордную глубину

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Изображение марсохода ExoMars
Изображение марсохода ExoMars.
Источник изображения: © European Space Agency via AP

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Макет марсохода "Розалинд Франклин" российско-европейской миссии ExoMars-2022 на испытаниях извлек грунт с глубины 1,7 метра, сообщили в "Роскосмосе" со ссылкой на материалы Европейского космического агентства (ЕКА).

"Испытательный макет марсохода российско-европейской миссии ExoMars-2022 "Розалинд Франклин" впервые пробурил грунт и извлек образцы с глубины 1,7 метра - это намного глубже, чем когда-либо сделал любой другой марсоход", - говорится в сообщении.

По данным ЕКА, наибольшая глубина бурения на Красной планете на сегодняшний день составляет 7 см.

Отмечается, что бурение на глубину до двух метров позволит изучить хорошо сохранившийся органический материал, который образовался четыре миллиарда лет назад, когда условия на поверхности Марса были больше похожи на земные.

"Чтобы воссоздать уровень марсианской гравитации, где сила тяжести составляет около одной трети земной, марсоход-близнец Розалинд Франклин поддерживается на тросах специальным разгрузочным устройством. В результате ровер-близнец произвел забор грунта с глубины 1,7 метра и получил образец цементированной породы в виде гранулы размером около 1 см и длиной 2 см", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская ракета-носитель "Протон-М", оснащенная разгонным блоком "Бриз", со станцией ExoMars стартует 22 сентября 2022 года в 17:10 мск с космодрома Байконур. В качестве резервной даты указано 1 октября 2022 года.

Посадка спускаемого аппарата на Красную планету после отделения от межпланетной станции должна состояться через девять месяцев - 10 июня 2023 года в 18:32.

В марте прошлого года ЕКА и "Роскосмос" сообщили о переносе запуска ExoMars с 2020 на 2022 год в связи с необходимостью проведения дополнительных испытаний обновленного оборудования, а также трудностями в работе, возникшими из-за пандемии коронавируса.

ExoMars - совместная программа ЕКА и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

Станция ExoMars состоит из европейского перелетного модуля и российского спускаемого аппарата (десантного модуля). В состав последнего входят российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin.

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Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Байконур
Марс
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