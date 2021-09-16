В США осудили ракетные запуски КНДР

Соединенные Штаты осуждают новые ракетные запуски КНДР. Вашингтон призывает Пхеньян к диалогу. Об этом 15 сентября заявил представитель Госдепартамента Штатов.

«Соединенные Штаты осуждают ракетный запуск КНДР. Он является нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и мирового сообщества», — сказал «РИА Новости» американский дипломат.

Собеседник журналистов уточнил, что приверженность США защите Южной Кореи и Японии остается незыблемой. При этом Вашингтон готов взаимодействовать с КНДР с помощью дипломатического подхода.

Ранее в этот день в Кремле призвали КНДР и Южную Корею избегать нагнетания ситуации. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские военные тщательным образом наблюдают за происходящим в регионе.

В среду Северная Корея осуществила два пуска ракет в сторону Японского моря. Предполагается, что обе ракеты баллистические. Интервал между пусками составил примерно пять минут: первую запустили в 12:38 (6:38 мск), вторую — в 12:43 (6:43 мск).

Министр обороны Японии Нобуо Киси указал, что запущенные ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

По данным Киси, в ходе проведенного повторного анализа было определено, что ракеты пролетели расстояние порядка 750 км, а максимальная высота полета составила при этом около 50 км. Министр подчеркнул, что такая траектория является нетипичной для северокорейских ракет. Он обратил внимание на то, что такие запуски нарушают резолюции Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН).

В Южной Корее в этот же день было успешно проведено испытание баллистической ракеты подводного базирования.

13 сентября Северная Корея сообщила об успешных испытаниях новых крылатых ракет большой дальности — аппаратов стратегического назначения. Разработка велась на протяжении двух лет.

Первый заместитель председателя Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что испытания Северной Кореей новой крылатой ракеты большой дальности не несут угрозы для территории России. Он добавил, что необходимо отслеживать ситуацию и стремиться вновь усадить за стол переговоров Пхеньян и Сеул при посредничестве России, КНР и США.

Министерство обороны Японии со своей стороны сообщило об анализе сведений об испытаниях крылатых ракет. Также в комитете начальников штабов Южной Кореи отметили, что разведка республики в сотрудничестве с коллегами из США проводит подробный анализ ситуации.