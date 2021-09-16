Военный эксперт оценил возможность Украины разместить «Железный купол»

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в среду, 15 сентября, прокомментировал «Известиям» информацию о том, что Украина может получить от США две тактические системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол».

По его словам, Украина сможет разместить у себя данную систему ПРО, однако, чтобы она заработала, необходимо подготовить соответствующих специалистов, создать запас ракет и провести испытания.

«На территории Украины проводить испытания «Железного купола» негде, поэтому я не знаю, как Украина будет адаптировать «Железный купол» в состав своих вооруженных сил», — указал он.

Эксперт также усомнился в необходимости таких систем ПРО для Украины, так как, например, если в Киеве намерены поставить ее для защиты от якобы угрозы, исходящей от Донбасса, то у последнего нет авиационных средств нападения.

По его словам, если на Украине рассчитывают с помощью «Железного купола» прикрыться от «угрозы» со стороны России, то это бесполезно, так как данная система не перехватит ни одной серьезной российской ракеты.

«Обучить людей в принципе можно. Не очень серьезная проблема. Ну полгода-год и людей научат, но вопрос в том, зачем Украине «Железный купол». Потому что от России, если они хотят защититься, этот «Железный купол» не спасает никак, потому что у России есть серьезные средства, которые «Железный купол» не в состоянии перехватить или как-то нейтрализовать», — подчеркнул эксперт.

Литовкин указал, что американцы, вероятно, хотят «сбагрить» Украине эти системы ПРО в рамках помощи, которую они ей пообещали, так как самим США «Железный купол» не нужен, потому что у них нет врагов на континенте.

Издание Politico накануне сообщило, что ряд членов американского конгресса включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая «окажет давление» на президента США Джо Байдена относительно передачи украинской стороне ряда систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Собеседник газеты заявил, что, вероятно, речь идет о двух системах «Железный купол», которые должны помочь «нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России».

15 сентября пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, в свою очередь, заявил, что система «Железный купол», которую США могут предоставить Украине, помогла бы защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность армии.